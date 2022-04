Brasil Supremo decide prorrogar a suspensão de despejos e desocupações de imóveis no País

7 de abril de 2022

O prazo foi estendido até 30 de junho

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu prorrogar, até 30 de junho, a suspensão de despejos e desocupações de imóveis urbanos e rurais onde vivem famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os ministros analisaram, no plenário virtual, a decisão individual do relator da ação, ministro Luís Roberto Barroso, que votou a favor de estender a medida, tomada por causa da crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus. A votação terminou no fim da noite de quarta-feira (06).

Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes acompanharam Barroso. Ricardo Lewandowski e Edson Fachin deram votos ainda mais amplos, no sentido de assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis enquanto perdurarem os efeitos da pandemia.

O ministro Nunes Marques acompanhou o voto de Barroso com ressalvas, no sentido de defender que a medida não seja prorrogada além do prazo previsto, por considerar que o cenário epidemiológico apresenta melhora no Brasil.

Já o ministro André Mendonça divergiu do relator e foi contrário à prorrogação da suspensão dos despejos. Na última semana, Barroso prorrogou o prazo da medida, que terminaria no dia 31 de março, para o fim de junho.

