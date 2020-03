Brasil Supremo discutirá no plenário ações contra a Lei do Abuso de Autoridade

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu enviar para julgamento no plenário as cinco ações apresentadas à Corte que questionam a validade da Lei do Abuso de Autoridade.

Com isso, o ministro não analisará sozinho os pedidos de liminar para suspender as regras. O tema será julgado simultaneamente por todos os ministros.

O gabinete de Moraes ainda avalia se o tema será julgado presencialmente ou no plenário virtual. Atualmente, por conta da pandemia do coronavírus, as sessões presenciais do STF estão previstas para ocorrer a cada 15 dias. A próxima deve acontecer em 1º de abril, mas a data pode ser reavaliada.

