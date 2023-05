Política Supremo elege Gilmar Mendes para vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Em votação secreta no Supremo, Gilmar Mendes recebeu nove votos Foto: Nelson Jr/STF Em votação secreta no Supremo, Gilmar Mendes recebeu nove votos. (Foto: Nelson Jr/STF) Foto: Nelson Jr/STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) elegeu na quinta-feira (25) o ministro Gilmar Mendes para ocupar uma cadeira de substituto no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A vaga foi aberta com a passagem do ministro Nunes Marques para a categoria de titular da Corte eleitoral. Nunes foi eleito para o posto pelo STF no dia 17 deste mês. Antes, era integrante substituto do tribunal.

A votação no Supremo é secreta. Gilmar recebeu nove votos. Luiz Fux, um. Do STF, fazem parte do TSE os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Nunes Marques (titulares) e André Mendonça, Dias Toffoli e, agora, Gilmar Mendes (substitutos).

Composição

Na manhã de quinta-feira, o TSE empossou Nunes Marques como ministro titular. A Corte também elegeu e empossou a ministra Cármen Lúcia como vice-presidente.

A magistrada assumirá a presidência do TSE em junho de 2024, quando Moraes deixará a Corte. Caberá a Cármen Lúcia comandar as próximas eleições municipais.

O TSE empossará na terça-feira (30) os advogados Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares como ministros titulares da Corte.

Marques e Tavares foram escolhidos na quarta-feira (24) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para as vagas efetivas no TSE.

A definição da composição do TSE ganhou importância porque será com essa nova configuração que a Corte deverá julgar uma das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que poderá deixá-lo inelegível por oito anos.

As duas vagas na Corte eleitoral foram abertas com a saída dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, em 17 e 18 de maio, respectivamente. Eles integravam as cadeiras destinadas aos juristas.

Banhos encerrou seus dois biênios integrando o TSE e não poderia mais ser reconduzido. Já Horbach ainda poderia pleitear a continuidade por mais dois anos, mas optou por desistir da possibilidade de recondução. Ele disse que a sua atuação no TSE causou prejuízo a projetos pessoais e profissionais.

