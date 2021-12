Política Supremo mantém a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O delator do mensalão é suspeito de participar de uma organização criminosa que atuaria para desestabilizar a democracia Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O delator do mensalão é suspeito de participar de uma organização criminosa que atuaria para desestabilizar a democracia. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou pedido de soltura feito defesa de Roberto Jefferson e manteve a prisão do ex-deputado federal. Em sua decisão, o ministro julgou ser “necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal” a manutenção da prisão preventiva do delator do mensalão.

No começo desta semana, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à manutenção da prisão preventiva do ex-deputado. No dia 10 deste mês, Moraes determinou o afastamento de Jefferson da presidência nacional do PTB por 180 dias.

Jefferson foi preso no dia 13 de agosto em sua residência em Comendador Levy Gasparian (RJ) por suposta participação em uma organização criminosa que atuaria para desestabilizar a democracia e divulgar notícias falsas sobre ministros do STF.

Depois de passar por todos os trâmites para entrada no sistema carcerário do Rio, Jefferson foi levado para o presídio Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó. No dia 4 de setembro, Moraes autorizou a transferência do ex-deputado do presídio para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio.

O ministro manteve a prisão preventiva e determinou que Jefferson permanecesse apenas no hospital e fosse monitorado por tornozeleira eletrônica. No dia 14 de outubro, ele recebeu alta e foi levado de volta para Gericinó, onde permanece preso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política