Brasil Supremo mantêm proibição da rede social Rumble no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

A plataforma paralisou as operações no país em novembro de 2023 por discordar com as exigências da Justiça brasileira à época. (Foto: Reprodução)

A 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por unanimidade, manter o Rumble suspenso no Brasil. Os ministros referendaram a decisão individual do relator Alexandre de Moraes no plenário virtual (quando não há discussão, só o depósito do voto). O prazo para a análise se encerrou às 23h59 de sexta-feira (14).

Na semana anterior, os votos dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin já haviam formado maioria pelo bloqueio. Agora, Luiz Fux e Cármen Lúcia também acompanharam Moraes.

Em fevereiro, o relator determinou a suspensão da plataforma de vídeos Rumble no Brasil por descumprir decisões judiciais. A empresa não removeu o perfil do jornalista Allan dos Santos e tampouco bloqueou os repasses financeiros de suas contas. Também deixou de indicar um representante legal no país. Em seu voto, Moraes afirmou que a suspensão é válida até que as ordens sejam cumpridas, incluindo o pagamento das multas. Ainda criticou o CEO da empresa, Chris Pavlovski por “confundir liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão”.

“Chris Pavlovski confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão, confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos”, declarou.

Pavlovski chegou a publicar em seu perfil no X que não cumpriria o que chamou de “ordens ilegais” do ministro do Supremo.

Suspensão do Rumble

A plataforma paralisou as operações no país em novembro de 2023 por discordar com as exigências da Justiça brasileira à época. Voltou em 8 de fevereiro de 2025, após 1 ano e 2 meses fora do ar.

Em 21 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão depois que a plataforma não cumpriu decisões judiciais. Ao ser intimada pelo ministro a bloquear as contas do jornalista, os advogados da empresa responderam que não tinham poderes legais para serem intimados em nome do Rumble Brasil e renunciaram.

Moraes, então, pediu que a empresa de origem canadense indicasse um representante legal no Brasil. No despacho, o ministro cita que essa figura é uma exigência para uma companhia com sede no exterior atuar no Brasil. Argumentou também que o Marco Civil da Internet estabelece que uma plataforma pode ser responsabilizada pelos danos causados pelo conteúdo de seus usuários, caso decisões judiciais pessoais não sejam cumpridas.

Desde então, a empresa se juntou à TMTG (Trump Media & Technology Group) em uma ação na Justiça dos Estados Unidos para tentar driblar a decisão de Moraes. Acusavam o ministro de censura. Em resposta, a juíza do caso afirmou que a empresa não precisaria seguir nenhum ordem do ministro brasileiro, porque o processo sequer existe nos Estados Unidos.

Em outubro de 2021, o ministro havia, dentre outras medidas, determinado o bloqueio dos perfis de Allan dos Santos em diversas redes sociais, incluindo o Rumble. O jornalista, no entanto, criou outros perfis, dos quais Moraes continuou a determinar o bloqueio. Argumentava que as novas contas seriam uma “estratégia” para driblar decisões anteriores, já que o teor das publicações era o mesmo. As informações são do portal Poder 360.

