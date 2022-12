Política Supremo melhora sua imagem e taxa de aprovação chega a 31%

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

No final de julho, os índices de bom ou ótimo eram de 23%, e ruim ou péssimo eram 33%.

Uma pesquisa do instituto Datafolha feita na última semana (nos dias 19 e 20) aponta um aumento da taxa de aprovação e uma leve queda da rejeição ao Supremo Tribunal Federal em comparação com o meio do ano. Segundo o instituto, 31% dos entrevistados consideram que o STF tem feito um trabalho bom ou ótimo. Outros 31% enxergam a atuação da corte como ruim ou péssima.

No final de julho, esses índices eram de 23% e 33%, respectivamente. A oscilação da rejeição ficou no limite da margem de erro. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa deste mês ouviu 2.026 pessoas em 126 municípios de todo o país. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

A maioria das pessoas avalia a atuação do Supremo como regular: 34%. Isso significa uma queda de quatro pontos percentuais em comparação com a pesquisa de julho. Outros 4% não souberam opinar sobre o desempenho do tribunal.

A aprovação é mais alta entre aqueles que reprovam a gestão do presidente Jair Bolsonaro (42%). Já a rejeição é mais alta entre homens (36%), mais instruídos (40%), mais ricos (61%) e apoiadores do atual governo (50%).

A popularidade do STF cresceu em comparação ao primeiro ano de Bolsonaro como chefe do Executivo. Em dezembro de 2019, a corte teve aprovação de 19% e rejeição de 39%.

Em 2020, já em meio à crise da Covid-19, o Supremo chegou a 30% de aprovação e 26% de reprovação. No ano passado, a aprovação caiu para patamares entre 23% e 25%, enquanto a rejeição ficou entre 33% e 35%. Foi em 2021 que a corte anulou as condenações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na “lava jato” e o reabilitou para a disputa eleitoral.

