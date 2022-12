Brasil Fila para renovar visto americano no Brasil tem redução

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2022

A menor espera para o agendamento é em Brasília, com 20 dias. Em Porto Alegre, o período pode ser de até 56 dias Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A fila de espera para a entrevista de renovação do visto americano da categoria turismo e negócios teve queda em dezembro, informou o consulado do país no Brasil. Em São Paulo, o terceiro posto que mais emite vistos no mundo para os Estados Unidos, triplicou as renovações da categoria. O período para o agendamento na capital paulista é de 35 dias, atualmente. No início de novembro, esse prazo era de 8 meses.

A menor espera para o agendamento é em Brasília, com 20 dias, e a mais longa é em Recife, onde a entrevista pode demorar até 65 dias. Nos outros dois postos do país, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o período pode ser de até 23 e 56 dias, respectivamente.

Os prazos mais curtos acontecem por causa do aumento do número de funcionários nas unidades, além de inovações tecnológicas, disse nota do consulado americano. O visto de turismo e negócios é responsável por cerca de 90% das solicitações em São Paulo, sendo que quase 40% são renovações.

São considerados “renovações” vistos da categoria que venceram há até 48 meses.

O processo de renovação é mais rápido do que a solicitação de um visto novo, já que existe a possibilidade de a entrevista na embaixada ou consulado ser dispensada.

Primeiro visto

A fila para emissão do primeiro visto de turismo e negócios para entrar nos Estados Unidos é maior do que a da renovação. Veja os prazos para agendamento da entrevista:

São Paulo: 491 dias;

Brasília: 399 dias;

Rio de Janeiro: 437 dias;

Recife: 332 dias;

Porto Alegre: 352 dias.

