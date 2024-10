Política Supremo registra princípio de incêndio e prédio é evacuado

Todo o anexo foi evacuado devido à fumaça que tomou conta do local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, por volta das 19h, nesta segunda-feira (21), para combater um princípio de incêndio no segundo andar no anexo 2A do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. O prédio é onde fica os gabinetes dos ministros. Todo o anexo foi evacuado devido à fumaça que tomou conta do local.

Foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do bloco, que espalhou fumaça pelo ambiente e acabou disparando o alarme. O princípio de incêndio foi controlado pelos próprios brigadistas que atuam na Suprema Corte, que, depois, acionaram os bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas.

A origem do foco será investigado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com informações preliminares, o incêndio foi ocasionado por curto-circuito. Viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local para atender a ocorrência no edifício do STF. Pessoas que passavam pelo local relataram ter avistado fumaça saindo do prédio.

Em nota, o STF se pronunciou sobre o caso:

Por volta das 19h desta segunda-feira (21), foi detectado um foco de fogo em uma das salas do segundo andar do Anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme.

O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos.

A origem do foco será investigada juntamente com o Corpo de Bombeiros.

Não há registro de feridos até o momento.

