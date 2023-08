Política Supremo suspende julgamento de recurso sobre “revisão da vida toda” do INSS

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Cristiano Zanin interrompeu o julgamento. Não há data para a retomada Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Um pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Cristiano Zanin suspendeu, no STF (Supremo Tribunal Federal), o julgamento de um recurso sobre a decisão da chamada “revisão da vida toda” do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A “revisão da vida toda” no INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real.

O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no STF, mas o INSS recorreu.

A análise do recurso teve início na sexta-feira (11). O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para atender em parte ao pedido, propondo a chamada modulação de efeitos, ou seja, fixando como será a incidência da decisão.

O ministro propôs que o entendimento da Corte sobre a “revisão da vida toda” não incida sobre benefícios previdenciários já extintos; parcelas quitadas e já pagas tendo como base decisões judiciais para as quais não cabem mais recursos. Ainda não há data para a retomada do julgamento.

Histórico

No fim de julho, em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que discutam o tema.

Estes processos deverão aguardar uma decisão dos ministros sobre o recurso do INSS. Na ocasião da suspensão, o ministro ressaltou que a medida era prudente para garantir a segurança jurídica.

A determinação de Moraes atendeu a um pedido feito pelo INSS em março deste ano. A instituição responsável pelos benefícios de aposentadoria afirmou que a interrupção era necessária para se definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro, e analisar as condições para implementar a decisão e apresentar um cronograma para isso.

2023-08-15