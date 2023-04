Política Supremo tem placar de 3 a 0 para tornar réus cem denunciados por atos extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Atos de vandalismo provocaram prejuízo de R$ 26,2 milhões nas sedes dos Três Poderes Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Atos de vandalismo provocaram prejuízo de R$ 26,2 milhões nas sedes dos Três Poderes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin acompanhou nesta quarta-feira (19) o voto do relator Alexandre de Moraes para tornar réus cem denunciados pelos atos extremistas do dia 8 de janeiro, em Brasília.

Com o voto de Fachin, o placar ficou em 3 a 0 para tornar réus os primeiros denunciados pela invasão e depredação das sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

Além de Moraes e Fachin, Toffoli já votou nesse sentido. Apenas Moraes apresentou voto por escrito. O julgamento começou no plenário virtual do STF na terça (18), exatos 100 dias após os atos de vandalismo que provocaram prejuízo de R$ 26,2 milhões nas sedes dos Três Poderes.

Os outros sete ministros têm até o dia 24 deste mês para inserirem seus votos no sistema eletrônico da Corte.

Ao votar, Moraes destacou que as condutas dos denunciados são “gravíssimas” e que “tentar destruir a democracia é inconstitucional”.

As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em dois inquéritos abertos para identificar os autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes. Esses primeiros cem denunciados estão presos.

