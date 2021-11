Geral Supremo Tribunal Federal forma maioria para suspender “orçamento secreto” do Congresso

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A ministra Rosa Weber determinou a suspensão da execução dos recursos das chamadas “emendas do relator”. (Foto: Rosinei Coutinho /SCO/STF"

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta terça-feira (9) manter a decisão individual da ministra Rosa Weber que determinou a suspensão da execução dos recursos das chamadas “emendas do relator”, conhecidas como “orçamento secreto”, relativas ao Orçamento da União deste ano. Além disso, no prazo de 30 dias, o Congresso Nacional e o Executivo deverão dar ampla publicidade aos documentos que embasaram a distribuição dessas emendas nos exercícios de 2020 e de 2021.

Até as 22h48min desta terça, além de Rosa Weber, relatora da ação, seguiram o entendimento a ministra Cármen Lúcia e os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes.

Já o ministro Gilmar Mendes votou e divergiu, parcialmente, da posição da relatora. Mendes discordou da suspensão da execução das emendas por entender que os recursos seriam essenciais para projetos e ações de atendimento à população.

“O congelamento das fases de execução dessas despesas se afigura dramático principalmente em setores essenciais à população, como saúde e educação. São recursos destinados à construção de hospitais, à ampliação de postos de antedimento ou a quaisquer outras finalidades de despesa primária que podem ser destinados a todas as unidades federativas nacionais e que terão sua execução simplesmente paralisada até o julgamento de mérito desta” ação, diz o voto de Mendes. Ainda faltavam os votos dos ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e do presidente Luiz Fux.

A liminar foi submetida a referendo do Plenário em sessão virtual extraordinária com início à 0h desta terça-feira (9) e término às 23h59min desta quarta (10). A sessão foi marcada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, a pedido da relatora.

Na decisão que suspendeu esse tipo de emenda, Rosa Weber entendeu que não há critérios objetivos e transparentes para a destinação dos recursos. A ministra considerou que há ausência de instrumentos de prestação de contas sobre as emendas do relator-geral, que, ao contrário das emendas individuais, são distribuídas a partir de critérios políticos, em geral, somente para parlamentares que apoiam o governo.

Na segunda-feira (8), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apresentou um recurso formal ao STF para derrubar a decisão da ministra. O presidente argumentou que o Judiciário não pode indicar que o Legislativo adote determinado procedimento na lei orçamentária. Além disso, a questão trata de matéria interna do Congresso e não cabe interferência de outro poder.

De acordo com Lira, a suspensão das emendas do relator pode provocar a suspensão de serviços públicos. O Senado se manifestou na ação e também defendeu a revogação da suspensão.

“O efeito da suspensão sistemática de todas as programações marcadas com o identificador RP 9, incluídas por emendas de relator, será o de impedir a continuidade de inúmeras obras e serviços em andamento, na maioria das vezes objeto de convênios com outros entes da federação, o que traria grande prejuízo às políticas públicas em execução e que foram regulamente acordadas no âmbito do Congresso Nacional com o Executivo, além de outras consequências jurídicas e administrativas”, afirmou Lira. As informações são da Agência Brasil e do STF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral