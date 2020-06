Política Supremo Tribunal Federal recebe manifesto de apoio assinado por 200 entidades

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Grupo repudia ataques a ministros do tribunal Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF Grupo repudia ataques a ministros do tribunal. (Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF) Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF

Mais de 200 entidades entregaram, nesta segunda-feira (08), ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, um manifesto em defesa do Poder Judiciário. Na carta enviada à Corte, associações ligadas ao sistema de Justiça e à sociedade civil repudiaram ameaças contra os ministros do tribunal.

Durante o ato, realizado por videoconferência, a presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Renata Gil, defendeu a preservação da autonomia e independência dos três Poderes e disse que o estado constitucional de direito não vai ser abalado por “arroubos de rompimento democrático”.

Dias Toffoli disse serem naturais as críticas ao trabalho do STF, mas que não há respaldo a ataques aos integrantes do tribunal, nem na Constituição, nem no Estado democrático de direito. A íntegra do manifesto pode ser consultada no site da AMB, entidade que organizou o ato.

