Política Supremo vai investigar recuo da Polícia Militar que facilitou invasão em Brasília

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Caso deve ser analisado na investigação que apura suposta omissão de autoridades. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai incluir no inquérito que apura a responsabilidade de autoridades nos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro imagens feitas pela própria Corte que mostram o recuo de policiais militares do Distrito Federal diante de manifestantes radicais, o que facilitou o acesso dos vândalos ao prédio do tribunal.

Nesse inquérito, o Supremo apura se houve omissão de autoridades, como do governador afastado Ibaneis Rocha (MDB), do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF) e ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF coronel Fábio Vieira. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.

As imagens foram feitas por drones, câmeras instaladas no prédio e do circuito interno, além das acopladas nos uniformes dos policiais judiciais. As gravações são do dia 8 de janeiro, quando as três sedes dos Poderes em Brasília foram vandalizadas, e foram divulgadas pelo STF à imprensa na quarta-feira (25).

As gravações, que somam mais de dez horas, já foram enviadas para a Polícia Federal, para a Corregedoria da Polícia Militar do DF e também para o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli.

Em uma postagem na rede social, Capelli cobrou a apuração dos fatos. “A Corregedoria da Polícia Militar abrirá hoje o 6° Inquérito Policial Militar para apurar os fatos expostos pelas imagens das câmeras do STF. As imagens sugerem falhas graves no planejamento e na execução. Tudo será apurado. Vamos separar o joio do trigo. A lei será cumprida”, escreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/supremo-vai-investigar-recuo-da-policia-militar-que-facilitou-invasao-em-brasilia/

Supremo vai investigar recuo da Polícia Militar que facilitou invasão em Brasília