Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

Na coleção, aparecem várias versões de teste da primeira geração do celular da Apple. (Foto: Reprodução)

Apresentado em janeiro de 2007, o primeiro iPhone começou a ser vendido no dia 29 de junho daquele ano, com a promessa de revolucionar o mercado móvel. Para comemorar os 15 anos do iPhone, o youtuber Luke Miani divulgou um vídeo mostrando vários protótipos do modelo original, alguns deles ainda funcionando.

Na coleção, pertencente ao também youtuber DongleBookPro, aparecem várias versões de teste da primeira geração do celular da Apple, sendo possível conferir o design e ver programas disponíveis no aparelho. Algumas das unidades se destacam, como uma de 2006 e outra trazendo a tela de plástico que foi trocada pelo vidro antes do lançamento.

Em meio ao conjunto, também há duas unidades que têm os adesivos de fornecimento de peças na traseira e outros que executam um software de teste simulando o anel de comando do iPod. Porém, dois dos protótipos do iPhone de 2007 mostrados no vídeo chamam ainda mais a atenção pela raridade.

De acordo com Miani, cada um dois modelos de pré-lançamento do primeiro iPhone em destaque é avaliado em US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,6 milhões pela cotação do dia. Ou seja, as duas peças raras, juntas, valem mais de R$ 5 milhões.

Câmera única, sem App Store e pouca memória

O modelo original do iPhone, que chegou às lojas custando US$ 499 (R$ 2,5 mil), era bem diferente das versões atuais. Sem câmera de selfie, ele tinha apenas a lente traseira de 2 MP e também não possuía muitos aplicativos (a App Store não existia), contando com aqueles pré-instalados pela gigante de Cupertino ou a operadora.

Armazenar fotos, músicas e grandes quantidades de arquivos podia ser complicado, pois a versão inicial tinha somente opções com 4 GB, 8 GB e 16 GB de memória interna. Mesmo assim, o telefone alcançou 1 milhão de unidades vendidas em pouco mais de dois meses.

“Cópias pobres”

O iPhone completou 15 anos nesta semana e, para celebrar a data, o Wall Street Journal gravou um documentário sobre o icônico celular. Disponível no YouTube, o filme conta com a participação de figuras importantes da Apple, como diretor de marketing Greg Joswiak, que declarou que a Samsung era “irritante” e teria feito “cópias pobres” dos primeiros modelos do smartphone da maçã. O executivo ainda acusou a marca rival de ter roubado tecnologia da gigante de Cupertino.

No vídeo, quando perguntado sobre a tecnologia dos celulares Android nos primeiros anos do iPhone, Joswiak não poupou críticas. “Eles eram irritantes porque, como você sabe, eles roubaram a nossa tecnologia. Eles pegaram as inovações que nós criamos e criaram uma cópia pobre dela, e apenas colocaram uma tela maior ao redor”, desabafou o executivo em referência aos modelos da marca Galaxy.

