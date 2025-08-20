Porto Alegre Surto de doença alimentar causa interdição de restaurante no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Estabelecimento teve quase 400 quilos de produtos apreendidos. (Foto: Divulgação/PMPA)

A Vigilância em Saúde de Porto Alegre interditou nessa quarta-feira (20) um restaurante localizado na rua João Alfredo, bairro Cidade Baixa. Conforme o órgão, o fechamento temporário foi imposto depois que uma vistoria no estabelecimento identificou uma série de problemas relacionados a higiene e conservação de alimentos e utensilhos, dentre outras irregularidades.

Os agentes se dirigiram ao local por causa dos relatos de ao menos três clientes que apresentaram, no fim de semana passado, sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e cólica abdominal e diarreia. Eles tinham em comum o fato de terem consumido refeição no restaurante na sexta-feira (15 de agosto).

Foram apreendidos e inutilizados quase 400 quilos de alimentos impróprios ao consumo humano. Dentre os problemas encontrados estavam alteração em características como cor e cheiro, armazenamento sob temperatura inadequada, itens de origem animal sem comprovação de procedência e embalagens quebradas ou em más condições de higiene.

Também houve a constatação de que o estabelecimento – atendendo a um grande número de pessoas a cada dia – funcionava com deficiências de higiene tanto nos equipamentos quando no ambiente em si. Na lista estão coifas desativadas na cozinha, e frestas ou aberturas sem telas de proteção, o que facilita a entrada de baratas e outros animais nocivos à saúde.

“Foram encontradas fezes de roedores dentro de panelas armazenadas nas prateleiras e uma mosca foi coletada como amostra no alface”, detalhou a Vigilância Municipal em notícia publicada no site prefeitura.poa.br.

Diante de tais irregularidades, o estabelecimento interditado só poderá reabrir suas portas ao público após a realização das devidas adequações que garantam a segurança alimentar. Por sigilo processual, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não informou o nome do estabelecimento.

Em Campo Novo (Região Noroeste do Estado), fiscais do Ministério Público que atuam no programa “Segurança dos Alimentos RS” apreenderam 315 quilos de itens impróprios ao consumo. Os produtos estavam em três mercados percorridos pela equipe nessa quarta-feira (20).

As irregularidades incluíam produtos vencidos, sem procedência comprovada e com problemas relacionados à temperatura inadequada e má conservação. Ou seja, as ocorrências mais comuns nesse tipo de flagrante.

Participaram da força-tarefa o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRS, representantes da Vigilância Sanitária municipal, Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram-BM). Completam a lista a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

(Marcello Campos)

