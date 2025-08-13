Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Entorno do Parque da Harmonia recebe melhorias para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Evento tradicionalista será realizado de 1º a 20 de setembro. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Faltando pouco mais de 15 dias para o início da edição 2025 do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a prefeitura realiza uma série de melhorias no entorno do Parque da Harmonia (divisa do Centro Histórico com o bairro Praia de Belas), local do evento tradicionalista que será realizado de 1º a 20 de setembro. Os piquetes já estão em fase de montagem.

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) iniciaram nessa quarta-feira (13) o serviço-padrão de conservação na avenida Augusto de Carvalho. O trecho de 500 metros entre a “Rótula das Cuias” e a avenida Loureiro da Silva receberá nova camada asfáltica.

O titular da pasta, Vitorino Baseggio, esteve no local: “Estamos qualificando os serviços para oferecer mais infraestrutura e segurança durante os festejos farroupilha”. A estimativa é de que os serviços sejam concluídos na próxima semana, dependendo das condições climáticas.

No final de julho, a concessionária IPSul – responsável pela iluminação pública da capital gaúcha – realizou em parceria com a prefeitura a manutenção e instalação de novos pontos e luminárias nas imediações do Parque.

Ao todo, foram instalados quatro novos pontos e 19 luminárias na avenida Loureiro da Silva e nas ruas Vasco Alves (Centro Histórico), Ibanor José Tartarotti (próxima ao edifício “Chocolatão”) e Otávio Francisco Caruso da Rocha (no entorno do prédio do IBGE). Outra iniciativa foi feito o levantamento de copas de árvores em algumas vias da região.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) planeja um novo projeto de sinalização viária para o Acampamento Farroupilha, contemplando a avenida Augusto de Carvalho, em conjunto com as obras de asfaltamento em execução. Está prevista a implantação de travessias seguras e sinalização especialmente adaptada para o evento.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Na Zona Leste de Porto Alegre, a avenida Protásio Alves tem duas novas sinaleiras de trânsito. Saiba onde estão localizadas
https://www.osul.com.br/entorno-do-parque-da-harmonia-recebe-melhorias-para-o-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre/ Entorno do Parque da Harmonia recebe melhorias para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde do Brasil por sua relação com o programa Mais Médicos
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Porto Alegre Na Zona Leste de Porto Alegre, a avenida Protásio Alves tem duas novas sinaleiras de trânsito. Saiba onde estão localizadas

Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado

Porto Alegre Casos confiirmados de dengue em Porto Alegre chegam a quase 17.300 neste ano

Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é instituição de referência em doação de órgãos e tecidos no RS