Porto Alegre Entorno do Parque da Harmonia recebe melhorias para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Evento tradicionalista será realizado de 1º a 20 de setembro. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Faltando pouco mais de 15 dias para o início da edição 2025 do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a prefeitura realiza uma série de melhorias no entorno do Parque da Harmonia (divisa do Centro Histórico com o bairro Praia de Belas), local do evento tradicionalista que será realizado de 1º a 20 de setembro. Os piquetes já estão em fase de montagem.

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) iniciaram nessa quarta-feira (13) o serviço-padrão de conservação na avenida Augusto de Carvalho. O trecho de 500 metros entre a “Rótula das Cuias” e a avenida Loureiro da Silva receberá nova camada asfáltica.

O titular da pasta, Vitorino Baseggio, esteve no local: “Estamos qualificando os serviços para oferecer mais infraestrutura e segurança durante os festejos farroupilha”. A estimativa é de que os serviços sejam concluídos na próxima semana, dependendo das condições climáticas.

No final de julho, a concessionária IPSul – responsável pela iluminação pública da capital gaúcha – realizou em parceria com a prefeitura a manutenção e instalação de novos pontos e luminárias nas imediações do Parque.

Ao todo, foram instalados quatro novos pontos e 19 luminárias na avenida Loureiro da Silva e nas ruas Vasco Alves (Centro Histórico), Ibanor José Tartarotti (próxima ao edifício “Chocolatão”) e Otávio Francisco Caruso da Rocha (no entorno do prédio do IBGE). Outra iniciativa foi feito o levantamento de copas de árvores em algumas vias da região.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) planeja um novo projeto de sinalização viária para o Acampamento Farroupilha, contemplando a avenida Augusto de Carvalho, em conjunto com as obras de asfaltamento em execução. Está prevista a implantação de travessias seguras e sinalização especialmente adaptada para o evento.

(Marcello Campos)

