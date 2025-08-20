Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A ação ocorreu depois de pelo menos três pessoas apresentarem sintomas como náuseas, vômitos, cólica abdominal e diarreia. Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Porto Alegre A ação ocorreu depois de pelo menos três pessoas apresentarem sintomas como náuseas, vômitos, cólica abdominal e diarreia. (Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Porto Alegre) Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Porto Alegre

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um restaurante localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, foi interditado após uma vistoria realizada pela Vigilância em Saúde nesta quarta-feira (20). O estabelecimento apresentava uma série de irregularidades.

Durante a fiscalização, foram inutilizados 385 quilos de alimentos impróprios para consumo. Imagens divulgadas pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre mostram a presença de fezes de roedores em panelas, além de uma faca enferrujada.

Entre os problemas encontrados estavam alteração de características organolépticas (como cor e cheiro), armazenamento em temperaturas inadequadas, presença de alimentos de origem animal sem procedência e embalagens quebradas ou em más condições de higiene.

A ação ocorreu depois de pelo menos três pessoas apresentarem sintomas como náuseas, vômitos, cólica abdominal e diarreia, após consumirem alimentos no local em 15 de agosto.

Os fiscais também constataram que o restaurante funcionava com falta de higiene tanto no ambiente quanto nos equipamentos. As coifas da cozinha não estavam em funcionamento e havia frestas e aberturas sem telas de proteção, facilitando a entrada de pragas. Foram encontradas fezes de roedores dentro de panelas armazenadas nas prateleiras e uma mosca em alface que foi coletada como amostra.

Diante das irregularidades, o estabelecimento foi interditado e só poderá reabrir após a realização das adequações necessárias para garantir a segurança alimentar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/restaurante-de-porto-alegre-e-interditado-e-tem-quase-400-kg-de-alimentos-improprios-descartados/

Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados

2025-08-20