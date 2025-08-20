Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Boeing sem identificação permaneceu cerca de cinco horas na capital gaúcha.

Foto: Divulgação/Aeroin.net
Boeing sem identificação permaneceu cerca de cinco horas na capital gaúcha. (Foto: Divulgação/Aeroin.net)

A presença de uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos no Brasil chamou atenção nesta semana. O avião pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre,  na tarde de terça-feira (19), transportando diplomatas norte-americanos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal, que realizou o controle migratório dos passageiros. Segundo a PF, os diplomatas seguiram para o consulado dos Estados Unidos na capital gaúcha.

A Embaixada dos EUA no Brasil afirmou que a aeronave “ofereceu apoio logístico à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil” e destacou que o pouso foi autorizado pelas autoridades brasileiras competentes. A operação contou com aval do Ministério da Defesa, como exige o protocolo para aeronaves militares estrangeiras.

A aeronave em questão é um Boeing C-32B, matrícula 00-9001, modelo militar derivado do Boeing 757-200. Com capacidade para 45 passageiros e autonomia de até 5,5 mil milhas náuticas (cerca de 10 mil km) sem reabastecimento, o modelo é usado para o transporte de autoridades de alto escalão do governo norte-americano, como o presidente, vice-presidente, líderes militares e membros do gabinete.

O voo chegou a Porto Alegre às 17h13 de terça-feira, vindo de San Juan, em Porto Rico. Após cerca de duas horas em solo gaúcho, a aeronave decolou às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permaneceu até a última atualização desta reportagem.

O trajeto do avião nos dias anteriores também foi monitorado. Na segunda-feira (18), ele partiu de uma base aérea em Wrightstown, no estado de Nova Jersey (EUA), fez escala em Tampa, na Flórida, e seguiu para San Juan, antes de vir ao Brasil. A operação logística indica uma missão diplomática de caráter estratégico, embora os detalhes não tenham sido divulgados oficialmente.

A Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Porto Alegre, confirmou o pouso e informou que a operação ocorreu dentro da normalidade. Já a GRU Airport, administradora do aeroporto de Guarulhos, também confirmou a chegada da aeronave e reforçou que a operação foi autorizada pelo Ministério da Defesa.

Apesar de todos os trâmites terem seguido os protocolos legais, a presença da aeronave norte-americana sem anúncio prévio gerou especulações nas redes sociais, especialmente pelo caráter reservado da missão. Até o momento, nem o governo brasileiro nem a Embaixada dos EUA forneceram detalhes adicionais sobre a agenda dos diplomatas no país.

Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
