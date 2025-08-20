Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Camilo Santana assinou, também, a ordem de serviço para as obras de um novo campus em Porto Alegre.

Foto: Luís Fortes/MEC
Foto: Luís Fortes/MEC

Durante agenda em Porto Alegre nesta quarta-feira (20), o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou a instalação de um novo campus do Instituto Federal Sul-Riograndense (IFSul) na cidade de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

“Vamos dar sequência nos campi que já tinham sido anunciados. Mas vamos ainda nesse semestre anunciar (em Rosário) já para iniciar o projeto e definir se vai ser um prédio comprado, uma construção, se vamos antecipar as aulas em um prédio provisório”, disse.

Santana assinou, também, nesta quarta, a ordem de serviço para as obras de um novo campus em Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), na zona norte de Porto Alegre (RS). A unidade integra a expansão dos 102 novos campi de Institutos Federais pelo Brasil e tem um investimento de R$ 25 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A construção do novo campus, em um prédio já existente, tem prazo de conclusão de 18 meses. Do total investido para o novo campus Zona Norte, em Porto Alegre, R$ 15 milhões são destinados à construção e R$ 10 milhões à aquisição de equipamentos. As obras do campus se iniciaram em agosto, com repasse inicial do MEC de R$ 1 milhão.

Além disso, na ação de consolidação das 17 unidades existentes, entre 2023 e 2025, já foram repassados R$ 58,9 milhões pelo Novo PAC. Até 2026, estão previstos outros R$ 1,9 milhão. Os investimentos contemplam a construção de bibliotecas, restaurantes estudantis, salas de aula e laboratórios, além da aquisição da sede própria do campus Viamão.

Atualmente, os 17 campi do IFRS ofertam 371 cursos para 22.580 estudantes matriculados e contam com 1.179 docentes em seu qua dro de profissionais, além de 909 técnicos-administrativos em educação.

“O novo campus da Zona Norte vai fazer parte dos 102 novos campi de Institutos Federais e, com eles, chegaremos a 786 unidades pelo país. E não estamos fazendo apenas a expansão dos IFs. Temos um orçamento para consolidação: são novas bibliotecas, restaurantes, prédios didáticos… E vamos investir em concurso público para servidores. Está indo agora para o Congresso um projeto de lei autorizando novas vagas para institutos e universidades federais”, informou o ministro da Educação, Camilo Santana.

O anúncio aconteceu durante visita à sede do Campus Porto Alegre do IFRS, que fica no centro histórico da capital gaúcha.

“É simbólico visitar esse campus porque, há apenas alguns meses atrás, esse mesmo prédio foi inundado com as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, mas, com a solidariedade do Brasil para com o povo gaúcho, com a resistência e a autoestima de vocês, em parceria, conseguimos recuperar essa estrutura, com a disponibilização de R$ 4 milhões para essa recuperação”, detalhou.

 

Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
