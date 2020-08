A contenção de surtos de Covid-19 no Hospital Psiquiátrico São Pedro e no Hospital Colônia Itapuã foram tema de audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (26). Em reunião virtual, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, apresentou os planos de contingência instituídos a fim de frear a transmissão do vírus entre profissionais, pacientes e residentes, considerando os casos da doença que ocorreram entre junho e julho. “Neste momento, os surtos estão absolutamente controlados”, informou Arita.

As duas instituições elaboraram seus planos de contingência ainda em março, quando começaram a surgir os primeiros casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. “Os pacientes do Itapuã e do São Pedro são pessoas com alto nível de risco para complicações da Covid-19. Além disso, os profissionais de saúde que trabalham nesses locais, assim como acontece nos residenciais de idosos, geralmente circulam em mais de um ambiente de risco, aumentando a possibilidade de transmissão”, informou a secretária.

Todas as medidas necessárias foram tomadas para que se evitassem novos contágios. Entre as principais ações, foram destacadas a diminuição da circulação de pessoas, vigilância nos pontos de entrada, distribuição de EPIs (equipamentos de proteção individual), condutas de isolamento, capacitação continuada das equipes, testagem, monitoramento e higienização dos espaços. Em cada um dos hospitais, a gestão criou um espaço separado para fazer a triagem e assistência às pessoas que apresentaram sintomas ou foram confirmados com Covid-19. Arita ressaltou, ainda, que os planos de contingência estão em permanente atualização, para agregar novos dados ou informações que venham a surgir a respeito da doença.

Até o momento, foram distribuídos mais de 7 mil EPIs ao Hospital Colônia Itapuã, entre máscaras cirúrgicas, máscaras N95, luvas, frascos de álcool gel 70%, touca, avental e outros. Ao Hospital Psiquiátrico São Pedro, o número de EPIs distribuídas desde o início da pandemia foi de 121 mil.

Em relação à testagem diagnóstica por meio de RT-PCR, no Itapuã foram realizados 219 exames entre servidores, trabalhadores terceirizados e pacientes, independentemente de eles apresentarem sintomas. Entre os profissionais, todos já voltaram ao trabalho. Dos residentes, cinco pessoas tiveram sintomas graves com desfecho de óbito.

No São Pedro, todos os servidores ou profissionais terceirizados que apresentaram sintomas foram afastados. Entre os trabalhadores, houve a realização de 220 testes rápidos e 35 RT-PCR, com 14 confirmações e oito ainda aguardando resultado. Entre os pacientes, foram realizados cem testes RT-PCR. Cada novo paciente admitido passa também pelo exame. Cinco residentes morreram, todos internados fora da instituição.

O deputado Thiago Duarte ressaltou o excelente trabalho realizado pelos profissionais do Hospital Psiquiátrico São Pedro, defendendo não apenas a manutenção da instituição, como também sua ampliação. “O Rio Grande do Sul precisa de mais leitos hospitalares especializados em saúde mental”, disse.

A presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, deputada Zilá Breitenbach, ressaltou ainda o esforço do governo do Estado frente à epidemia de Covid-19, conseguindo evitar novas mortes. “Lamentamos cada vida perdida, não apenas para essa doença, mas também para todos os outros agravos de saúde. Unindo esforços, somos mais fortes”, concluiu a secretária Arita.