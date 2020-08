A SES (Secretaria Estadual da Saúde), em parceria com a rede Bourbon Shopping, Moinhos Shopping e Porto Alegre CenterLar, lançou a campanha de doação de sangue chamada “Uma saída rápida e segura pode salvar vidas. Doe Sangue!”. O objetivo é captar doadores de todos os tipos sanguíneos, por meio do preenchimento de um cadastro no banco de dados do Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul).

De acordo com a especialista em saúde do setor de captação do Hemorgs, Gesiane Ferreira Almansa, o cadastro servirá para repor os estoques de forma emergencial, e também para entrar em contato com possíveis doadores sempre que for necessário. A doação poderá ser realizada em qualquer um dos Hemocentros Regionais do Estado (em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Rosa, Pelotas, Alegrete ou Santa Maria).

A ação busca, ainda, reforçar que mesmo em um cenário de pandemia do coronavírus, a doação de sangue é realizada de forma rápida e segura, e segue sendo indispensável para que muitas vidas sejam salvas.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou em outras situações clínicas.

O que é preciso para doar

• Estar em boas condições de saúde;

• Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

• Pesar no mínimo 50 kg (com desconto de vestimentas);

• O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

• Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

• Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

• Não fumar pelo menos duas horas antes da doação;

• Apresentar documento oficial de identidade com foto.

Quais são os impedimentos temporários

• Gripe ou febre;

• Gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses;

• Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana;

• Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses;

• Exposição à situação de risco para a aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas);

• Herpes labial.

Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem.