Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

No Brasil, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, descartou paralisar o Brasileirão devido ao escândalo. (Foto: Reprodução)

Mais de cem jogadores foram citados nas investigações do escândalo de manipulação de resultados por apostas, e as suspeitas apontam que o esquema não ficou restrito a jogos no Brasil, atingindo também partidas de futebol nos Estados Unidos.

As conversas entre apostadores investigados no esquema de manipulação de partidas alvo da operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), revelam citações a uma série de jogadores das séries A e B do Brasileirão, como Leo Realpe (Bragantino), Maurício (Internacional) e Alef Manga (Coritiba).

No último dia 10, o ministro da Justiça, Flavio Dino, determinou que a Polícia Federal instaure inquérito para apurar o caso.

A operação do Ministério Público de Goiás mostra ainda conversas entre Bruno Lopez, suspeito de chefiar a organização que subornava atletas, o meia Max Alves, do Colorado Rapids e que tem passagem pelo Flamengo, e o lateral Zeca, do Houston Dynamo e que jogou no Santos e foi campeão olímpico em 2016, dois clubes da MLS (a liga americana).

Nas conversas, os investigados conversam sobre “nomes certos”, pagamentos, ventilam os nomes de outros atletas e pedem sigilo.

Vale lembrar que os jogadores incluídos nesta lista não são necessariamente investigados, denunciados ou suspeitos no âmbito do esquema. Estas são apenas citações dos apostadores.

Até o momento foram 16 pessoas denunciadas, sendo sete jogadores, depois que a Justiça aceitou anteontem a denúncia do Ministério Público de Goiás, como resultado da operação que investiga manipulação de 14 partidas no futebol brasileiro, envolvendo jogos na Série A do Brasileirão de 2022 e nos estaduais deste ano.

A lista de atletas denunciados é formada por Eduardo Bauermann (Santos), Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Victor Ramos (Chapecoense), Igor Cariús (Sport), Paulo Miranda (Náutico), Fernando Neto (São Bernardo) e Matheus Gomes (Sergipe). Outros atletas fizeram acordo com o Ministério Público. São eles: Kevin Lomónaco, do Bragantino; Moraes, ex-Juventude e hoje Atlético-GO; Nikolas Farias, zagueiro do Novo Hamburgo-RS; e Jarro Pedroso, atacante que atuava pelo São Luiz de Ijuí (RS) e que hoje está no Inter de Santa Maria (RS).

Os atletas que topassem se envolver em lances manipulados visando ganhos em apostas esportivas poderiam receber até R$ 500 mil, segundo as investigações. Os jogadores são suspeitos de aceitar, por exemplo, tomar cartões para que os golpistas tivessem lucros em sites de apostas. Os sites remuneram apostadores que acertam estatísticas das partidas, como o número de cartões. Em troca, os jogadores recebiam uma parte do dinheiro arrecadado pelo grupo.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, descartou paralisar o Brasileirão devido ao escândalo. Como uma medida preventiva, a CBF pensa em um modelo de investigação de manipulação mundial com a FIFA. A ideia de Ednaldo é discutir o tema com os clubes brasileiros através de videoconferência, para mostrar o que está sendo feito e discutir medidas para coibir os esquemas. A CBF vai emitir nota oficial enumerando as ações em curso.

“Não temos como suspender a competição. Não é [acusação] de um dirigente, de um presidente de clube, de um árbitro. Está sendo de atletas. A CBF espera que tenha um rigor de quem está fazendo as apurações”, disse. As informações são do jornal Valor Econômico.

