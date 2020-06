Geral Suspeito por desaparecimento da menina Madeleine é investigado por caso similar

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Uma foto de Christian B foi publicada pela imprensa europeia. (Foto: Reprodução via BBC)

O novo suspeito no caso do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann há 13 anos também está sendo investigado pelo sumiço de outra criança, segundo noticiou nesta sexta-feira (5) a imprensa alemã.

O suspeito de 43 anos, identificado pela imprensa como Christian B, já está cumprindo pena de prisão por outro crime. Acredita-se que ele estava na mesma região de Madeleine, em Portugal, na noite em que a menina desapareceu, em 2007.

Segundo a imprensa alemã, Christian B também está sendo investigado pelo desaparecimento de uma menina alemã de cinco anos, conhecida apenas como Inga. Ela sumiu durante uma festa de família no dia 2 de maio de 2015 no Estado da Saxônia-Anhalt e nunca mais foi vista.

A polícia não confirmou nem comentou essa investigação. De acordo com a imprensa, terrenos pertencentes a Christian B próximos ao local onde Inga desapareceu foram vasculhados em fevereiro de 2016.

Na quinta-feira promotores alemães disseram que o suspeito dos dois casos é um predador sexual que já foi condenado por outros crimes contra meninas e que ele está cumprindo uma “longa pena de prisão”.

O promotor público da cidade de Braunschweig, Hans Christian Wolters, que conduz as investigações na Alemanha disse que Christian B viajava com frequência à região do Algarve entre 1995 e 2007. Além de trabalhar, ele também roubava e traficava drogas.

A polícia britânica disse já ter recebido mais de 270 telefonemas e e-mails desde quarta-feira, quando autoridades divulgaram novidades sobre o caso e solicitaram ajuda do público com informações sobre o suspeito.

Promotores alemães dizem acreditar que Madeleine está morta. O porta-voz da família McCann, Clarence Mitchell, disse que os pais da menina, Kate e Gerry, estão tentando “manter uma vida normal na medida do possível” e aguardando novidades da polícia.

“Duzentas e setenta ligações e e-mails não é um mau resultado, considerando que esse caso aconteceu há 13 anos”, disse o porta-voz.

A polícia também divulgou fotos de uma casa e de dois veículos usados pelo suspeito em Portugal.

Madeleine desapareceu pouco depois do seu aniversário de quatro anos no apartamento na Praia da Luz, na noite de 3 de maio de 2007, quando seus pais estavam com amigos em um bar próximo.

O desaparecimento provocou uma enorme caçada da polícia em diversas partes da Europa. O custo da investigação também é enorme. Desde 2011, foram gastos mais de 11 milhões de libras (cerca de R$ 70 milhões).

O caso está sendo investigado por autoridades do Reino Unido, Portugal e Alemanha. As informações são da BBC News.

