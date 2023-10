Brasil Suspeitos pela morte de um juiz em Pernambuco estão em prisão preventiva

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi assassinado em Recife. (Foto: Reprodução)

Três suspeitos do assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foram presos pela Polícia Civil. Também foi apreendido o carro utilizado no crime, ocorrido na noite da última quinta-feira (19), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Um deles confessou a participação e disse que o magistrado reagiu a uma tentativa de assalto.

As prisões dos três homens e a apreensão do veículo aconteceram em uma casa localizada no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, durante uma operação policial realizada na madrugada de terça (24).

Os homens foram identificados como Kauã Vinícius Alves da Rocha, Esdras Ferreira de Lima e Alcides da Silva Medeiros Júnior. O primeiro foi o que confessou participação no crime.

Os três homens presos foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Em seguida, passaram por audiência de custódia, em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

No depoimento, os criminosos afirmaram que tinham autorização para roubar na área, mas não matar. O trio acreditava que podia ser punido pelos traficantes por ter assassinado Paulo Torres. O delegado Roberto de Lima Ferreira pede a prisão preventiva dos três criminosos, incluindo o crime de “organização criminosa”, “dada a sofisticação” na divisão de tarefas entre eles.

Na versão relatada por Kauã, os criminosos pararam o carro do juiz Paulo Torres em Candeias, anunciaram o assalto e a “vítima não quis descer do carro” e teria dito que “se eles atirassem todo mundo iria ouvir”. Kauã disse ainda ter ouvido que um deles apalpou Paulo Torres para saber se ele estava armado, mas que este empurrou as mãos do suspeito. Os dois atiraram quando o juiz tentou escapar dando ré.

Entenda o caso

O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, enquanto dirigia o próprio carro. Ele foi cercado por criminosos que dispararam contra o veículo e fugiram do local.

Segundo as investigações, o crime aconteceu por volta das 20h na Rua Maria Digna Gameiro, a cerca de 300 metros da casa do magistrado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o juiz já estava morto quando os socorristas chegaram.

A perícia realizada no local do crime apontou que o juiz foi assassinado com um tiro na cabeça, segundo a delegada Euricélia Nogueira, que estava de plantão na Força-Tarefa de Homicídios quando a Polícia Civil foi acionada;

Parentes da vítima contaram à delegada que o juiz levava uma rotina tranquila e costumava caminhar todos os dias na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Ainda de acordo com familiares do magistrado, ele não tinha carro blindado e costumava andar com as janelas do veículo abertas.

