Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Adversários acusam Diogo Siqueira e seu vice, Amarildo Lucatelli, de divulgação irregular durante a campanha (Foto: Diego Frigo/Divulgação)

Responsável pela 8ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, a juíza Romani Terezinha Dalcin determinou a suspensão da cassação do prefeito eleito de Bento Gonçalves (Serra Gaúcha), Diogo Siqueira (PSDB), e de seu vice, Amarildo Lucatelli (PP). A magistrada considerou improcedente a acusação de que a chapa vencedora, pela coligação “Gente que Faz Bento” (junto com o partido Progressista e o Republicano) foi beneficiada por veiculações da administração municipal.

A ação tem como autor a coligação “Bento Unido e Forte” (MDB/PL/Patriotas), do candidato Alcindo Gabrielli (MDB), derrotado no pleito de 15 de novembro. Com essa decisão, A tendência é de que Siqueira e Lucatelli sejam diplomados já nesta quinta-feira (17), com posse no dia 1º de janeiro – exceto se o caso sofrer alguma reviravolta no âmbito do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Segundo fontes ligadas ao processo, esse desfecho já era aguardado e dificilmente será revertido, até porque não há calendário para julgamento da ação até a data da posse. Os advogados da dupla, ressaltaram estar confiantes na manutenção da decisão do eleitorado local nas urnas.

Resultado das urnas

Decidida em primeiro turno há um mês, a eleição para prefeito de Bento Gonçalves foi vencida por Diogo Siqueira (PSDB) com 19.105 votos (30,54%). Em segundo lugar ficou Paulo Caleffi (PSD), com 15.651 votos (25,02%). Alcindo Gabrielli (MDB) ficou em terceiro, com 13.510 votos (21,6%).

Na sequência apareceram Camerini (PSB), com 7.244 votos (11,58%), Tesser (Cidadania), com 1.991 votos (3,18%), Delegado Álvaro Becker (DEM), com 1.943 votos (3,11%), Volmar Giordani (PRTB), com 1.208 votos (1,93%) e Marcio Possan (PT), com 1.013 votos (1,62%).

(Marcello Campos)

