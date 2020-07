Acontece Tá na Mesa debate “Ações de enfrentamento à crise da Covid-19”

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

A reinvenção dos pequenos negócios na crise é a pauta do próximo Tá na Mesa desta quarta-feira (15). O convidado para debater sobre o tema é o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. No painel, que será transmitido pelas redes sociais da Federasul, Godoy vai mostrar as ações tomadas pela organização, a partir do surgimento dos primeiros casos de coronavírus em território nacional.

Outro assunto que será tratado na reunião é a pesquisa Monitoramento dos Pequenos Negócios na Crise, que contribuiu para que a instituição se reposicionasse frente à pandemia, com o foco no atendimento às micro e pequenas empresas. O Sebrae RS ofereceu soluções úteis e efetivas, como a Plataforma Marketplace e um Plano de Recuperação Empresarial, além de uma gama de produtos e serviços oferecidos de forma virtual. A transformação digital da instituição, fortalecida pela crise, também será debatida.

Tá na Mesa

Sebrae RS: A reinvenção dos pequenos negócios na crise

Convidado: André Vanoni de Godoy – diretor-superintendente do Sebrae RS

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 15/07/2020

Horário: 12h

Onde assistir: Clique, aqui.

