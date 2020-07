Acontece Cônsul Geral dos EUA se despede de Porto Alegre

13 de julho de 2020

Nesta última sexta-feira (10), a cônsul Julia Harlan encerrou suas atividades depois de três anos à frente do Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre. Ela estava exercendo suas funções desde junho de 2017 na capital gaúcha. Sob seu comando, a representação diplomática extrapolou suas atividades para além da emissão de vistos e foi reconhecida pelo Departamento de Estado dos EUA como Consulado Geral em 2019.

No período de gestão de Julia Harlan, foram emitidos mais de 130 mil vistos, os laços de amizade entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e os Estados Unidos se fortaleceram e foram criadas inúmeras oportunidades de negócios. Além disso, o Rio Grande do Sul recebeu missões americanas dos setores hospitalar e agrícola, deu passos importantes rumo à internacionalização ao sediar seminários SelectUSA e criou a primeira frente parlamentar estadual Brasil-Estados Unidos. Foi sob a liderança de Julia que os Estados Unidos voltaram à Expointer com um estande próprio depois de 25 anos. Santa Catarina também recebeu seminários SelectUSA e missões comerciais.

Outro foco importante na sua gestão foi a cooperação nas áreas de segurança pública e educação.Policiais americanos especializados em violência de gênero, contraterrorismo e controle de fronteiras deram treinamentos a colegas locais. Centenas de jovens e adultos gaúchos e catarinenses participaram de programas de intercâmbio patrocinados pelo governo americano, como o Jovens Embaixadores e o Programa de Liderança de Visitantes Internacionais (IVLP). Professores de inglês da rede pública receberam treinamento para aperfeiçoar o ensino do idioma, e alunos, por sua vez, puderam frequentar aulas gratuitas de inglês. No ensino superior, foram inaugurados na PUCRS, na Universidade de Caxias do Sul e na Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) três novos escritórios do EducationUSA, que oferece orientação gratuita a interessados em estudar nos Estados Unidos.

Nesses três anos, a cônsul geral e seu time trabalharam também para mostrar a pluralidade da cultura americana. Os gaúchos e catarinenses puderam experimentar pratos tradicionais dos Estados Unidos com influência africana preparados pelo chef Jerome Grant, do Smithsonian National Museum of African American History and Culture, de Washington, D.C., e no tradicional palco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, receberam com aplausos o som da banda gospel Oscar Williams and the Band of Life.

Nas palavras do Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, “A liderança de Julia Harlan como cônsul geral no sul do Brasil aumentou o nível de envolvimento dos Estados Unidos na região. Continuaremos a nos beneficiar desse engajamento nos próximos anos”.

“Não vou esquecer dos grandes momentos que vivi aqui e dos grandes amigos que fiz”, diz Julia, que junto com o marido e os dois filhos, deixa agora o sul do Brasil. O novo Cônsul Geral do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, deve chegar à Capital gaúcha esta semana.

