Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) está promovendo algumas ações para ajudar no combate da Covid-19 junto às empresas, visando à saúde do trabalhador e preservando a continuidade das atividade de forma segura no ambiente de trabalho. Pensando nisso, o Sesi-RS desenvolveu o serviço de Autodiagnostico de Boas Práticas de Prevenção e Controle da Covid-19 na Indústria. Em menos de um mês, o serviço gratuito já beneficiou 240 empresas, em 86 municípios gaúchos, atingindo cerca de 65 mil trabalhadores.

“Nesta situação de crise sanitária e econômica, é fundamental que a indústria continue funcionando e o autodiagnóstico contribui para a continuidade da operação”, lembra o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo. O serviço funciona da seguinte forma: a empresa preenche um questionário, e após, recebe um relatório com recomendações sobre as boas práticas de segurança e saúde no trabalho, com o atendimento das orientações dos órgãos de saúde.

Outro serviço com boa procura é o de Gestão de Casos do novo coronavírus nas empresas, que tem por objetivo a realização de triagem dos trabalhadores para identificação dos sintomáticos, testagem rápida com o resultado em até 20 minutos e teleconsulta médica para orientação aos colaboradores. O programa já atendeu 65 indústrias com triagem de 10 mil pessoas e 6,5 mil testes rápidos.

Além desses serviços, o Sesi-RS desenvolveu ainda o serviço de Assessoria Técnica para Elaboração do Plano de Contingência, que auxilia as indústrias na elaboração do documento que é exigido para retomada segura das atividades. O plano é realizado por equipe multidisciplinar do Sesi-RS em cocriação com a empresa, o que permite o desenvolvimento do programa com valores acessíveis e acompanhamento técnico para elaboração e implementação.

Para mais informações, acesse o site ou entre em contato pelo telefone: 0800 51 8555.

