Colunistas Tabela alternativa do SUS poderá amenizar crise dos hospitais no Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 12 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputados Dr. Thiago e Cláudio Tatsch: relator e presidente da Comissão Especial pela Equidade dos Serviços Hospitalares Foto: Divulgação Deputados Dr. Thiago e Cláudio Tatsch: relator e presidente da Comissão Especial pela Equidade dos Serviços Hospitalares. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Comissão Especial pela Equidade dos Serviços Hospitalares instalada na Assembleia Legislativa do RS pretende realizar um verdadeiro “pente-fino” nas receitas dos hospitais e a relação desses valores com os atendimentos realizados. Esse é o objetivo da Comissão, que também busca soluções para a tabela defasada do SUS, explica o relator, médico e deputado Thiago Duarte.

Na primeira reunião de trabalho, presidida pelo deputado Cláudio Tatsch (PL), os deputados sugeriram convidar a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, e a presidente da Federação das Santas Casas do RS para debater o sistema de remuneração por produção. Nesse sistema, os hospitais que mais produzem têm um déficit maior devido aos baixos preços dos procedimentos realizados pelo SUS. E aqueles que recebem um valor fixo acabam fechando leitos e reduzindo o atendimento para ter sustentabilidade econômica e equilibrar as contas.

O relator da comissão, Dr. Thiago, também sugeriu visitar os Estados de São Paulo e Espírito Santo, que possuem tabela alternativa e apresentam bons resultados. A comisão estuda propor uma tabela alternativa para o Rio Grande do Sul.

“Essa comissão tem um papel fundamental para a população gaúcha, que é apresentar uma alternativa. O SUS não é financiado adequadamente e precisamos buscar uma solução. Uma das possibilidades é uma tabela alternativa no RS, dando condições para os hospitais sobreviverem adequadamente. Não precisar ficar dependendo de emenda parlamentar e recursos extras. Importante trazer ao Parlamento essa discussão”, destacou Dr. Thiago.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/tabela-alternativa-do-sus-podera-amenizar-crise-dos-hospitais-no-rio-grande-do-sul/

Tabela alternativa do SUS poderá amenizar crise dos hospitais no Rio Grande do Sul

2024-12-12