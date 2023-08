Mundo Tabu de décadas, entenda por que os Estados Unidos voltaram a falar sobre óvnis

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

A Área 51 ainda é um grande mistério para a sociedade. (Foto: Wikimedia Commons)

O longo caso de amor entre os Estados Unidos e os óvnis está passando por uma tórrida segunda lua de mel. A divulgação em 2020 pelo Departamento de Defesa de uma série de vídeos de 2004 e 2015 de encontros de pilotos militares com objetos voadores não identificados fez a imaginação da opinião pública disparar nos últimos anos — e tem levado um grupo de congressistas em Washington a quebrar tabus em busca de respostas sobre o que as autoridades preferem chamar de Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês) para espantar os ecos conspiratórios que o termo óvni carrega.

Na categoria dos UAPs enquadram-se naves de origem extraterrestre, sim, mas também, e sobretudo, balões (espiões, meteorológicos ou outros), ameaças à segurança nacional sob a forma de dispositivos supersônicos de potências rivais como a China e a Rússia, lixo aeroespacial, satélites do Elon Musk, ou, simplesmente, ilusões criadas por certos efeitos ópticos.

O tema foi abordado em uma audiência do Congresso Nacional, apesar do fato de que todas as suas revelações já eram conhecidas. Nela, uma testemunha chamada David Grusch, que trabalhou nos serviços de inteligência por 14 anos, falou sob juramento que o governo possui naves alienígenas danificadas, bem como “restos biológicos não humanos”. Ele não viu com seus próprios olhos, acrescentou. Tudo lhe foi contado quando ele estava investigando para o Pentágono. No total, garantiu, entrevistou 40 pessoas ao longo de quatro anos.

O Pentágono respondeu a esse testemunho com uma negação retumbante, uma declaração que dizia que seus investigadores não conseguiram obter “informações verificáveis para corroborar essas alegações”.

Teoria da conspiração

Para 68% dos americanos, o governo sabe mais sobre óvnis do que está deixando transparecer, de acordo com uma pesquisa Gallup de 2019. Além disso, 33% acreditam, como Grusch, que alguns avistamentos correspondem a espaçonaves alienígenas visitando a Terra.

A denúncia de Grusch, que incorpora alguns dos elementos clássicos das teorias de conspiração ufológicas, na verdade, veio à luz em um artigo de um meio pouco conhecido em junho, após grandes jornais como o New York Times ou o Washington Post decidirem não publicar essas alegações. Os dois autores do artigo haviam escrito anteriormente, em 2017, outro artigo no jornal de Nova York, durante o auge do fascínio americano pelos óvnis.

Nele, eles revelaram a existência de um programa do Pentágono que estuda avistamentos militares de UAPs desde 2007. Há uma dotação orçamentária oculta para passar despercebida no orçamento de Defesa dos Estados Unidos. Por trás de sua criação estava o falecido senador de Nevada, Harry Reid, em 2022. Nevada, onde está localizada a base militar secreta conhecida como Área 51, é uma das mecas para os entusiastas de teorias de conspiração alienígena, que acreditam que o Exército guarda restos biológicos de seres extraterrestres no local.

Reid pertencia a uma linhagem de políticos americanos que demonstraram simpatia pelos óvnis. A lista inclui nomes ilustres como Hillary Clinton, que, quando foi candidata em 2016, respondeu a uma pergunta sobre UAPs. “Existem histórias suficientes por aí” para não acreditar que “essas pessoas as estão inventando sentadas em suas cozinhas em casa”, disse ela.

Na década de 1940, a recém-estabelecida cultura de massa abraçou com entusiasmo o primeiro “incidente ufológico” da era moderna, registrado algumas décadas antes, em 24 de junho de 1947. Na ocasião, um piloto chamado Kenneth Arnold descreveu uma formação de nove objetos brilhantes não identificados que sobrevoaram em alta velocidade o Monte Rainier, ao sul de Seattle.

A descrição de Arnold introduziu a expressão “disco voador” na linguagem popular e provocou uma verdadeira febre, com centenas de queixas semelhantes nas semanas seguintes. A Força Aérea estudou mais de 12 mil avistamentos antes de cancelar o programa Projeto Livro Azul em 1969.

Na maioria dos casos, eram apenas estrelas, nuvens, aviões convencionais ou espiões, embora 701 tenham ficado sem explicação. Naquela época, assim como agora, astrofísicos aconselhavam a não esquecer que o fato de não haver uma justificação plausível, ou terrestre, não torna a hipótese extraterrestre a mais provável.

O que aconteceu depois da experiência de Arnold contém o grande problema (e a regra de ouro) dos UAPs: quanto mais você os procura, mais encontra. Especialmente em tempos atuais, com os céus cheios de drones e outros dispositivos, e com cada pessoa carregando uma câmera em seu smartphone.

