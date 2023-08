Mundo Joalheria Piaget de Paris é assaltada em mais de R$ 50 milhões

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

A joalheria fica em uma área conhecida por ser endereço das mais prestigiadas marcas de relógios e joias de luxo. (Foto: Reprodução de vídeo)

A joalheria Piaget, situada na Rue de la Paix, no coração de Paris (França), foi assaltada nessa terça-feira (1º), no horário de almoço, por três pessoas, que fugiram com um roubo estimado entre 10 e 15 milhões de euros (entre US$ 11 e 16,5 milhões e R$ 52 e R$ 78 milhões, respectivamente).

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o roubo aconteceu por volta das 13h locais (8h no horário de Brasília), e pelo menos um dos criminosos estava armado. A quadrilha conseguiu fugir com o roubo milionário, e nenhuma pessoa foi ferida durante o assalto, segundo uma fonte da polícia.

Fundada na Suíça, a joalheria Piaget fica na Rue de la Paix, perto da Place Vendôme, área conhecida por ser endereço das mais prestigiadas marcas de relógios e joias de luxo.

A promotoria de Paris encaminhou à polícia judiciária uma investigação por assalto à mão armada em uma gangue organizada e sequestro em uma gangue organizada, indicou o promotor.

O último assalto à mão armada a uma joalheria de luxo em Paris aconteceu em 29 de abril, quando três indivíduos a bordo de duas motocicletas apareceram na joalheria Bulgari, na Place Vendôme, pouco antes das 14h. O prejuízo foi estimado em “vários milhões de dólares”.

Em 2015, um outro roubo milionário afetou a joalheria Cartier, em Cannes, na Côte d’Azur, quando um assaltante disfarçado de idoso entrou na loja com uma submetralhadora. O criminoso permitiu que dois cúmplices entrassem, e o grupo levou um montante estimado em 17,5 milhões de euros (R$ 91,6 milhões).

O maior assalto da história contra uma joalheria na França ocorreu em dezembro de 2008, quando um grupo de homens armados, alguns deles disfarçados de mulheres, assaltaram a loja Harry Winston. Em 20 minutos, os assaltantes levaram 104 relógios e 297 joias avaliadas em cerca de 71 milhões de euros (R$ 265 milhões).

A Piaget está implantada em 84 países, com mais de 800 lojas repartidas pelo mundo. Os estabelecimentos mais representativos estão situados em grandes metrópoles:

*Piaget Paris – Place Vendôme – Inaugurada em 1992, a loja Piaget Paris se situa em pleno coração do luxo na capital francesa.

*Piaget Mônaco – Beaux Arts – A loja Piaget Mônaco, localizada na avenue des Beaux Arts, foi inaugurada em 1980.

*Piaget Berlim – Kurfürstendamm – Desde 2002, a loja Piaget Berlim está instalada na movimentada Kurfürstendamm, em Berlim.

*Piaget Palm Beach – South County Road – A Piaget inaugurou uma loja em Palm Beach, na Flórida, de frente para o mar.

*Piaget Miami – Collins Avenue – Em pleno coração da Flórida, a Piaget implantou-se na Collins Avenue, no centro da cidade de Miami.

*Piaget Nova York – Fifth Avenue – A Piaget está presente na mais famosa avenida de Nova York, em Manhattan.

*Piaget Las Vegas – Hotel Palazzo – A loja implantada na capital do jogo simboliza a expansão internacional da Piaget.

