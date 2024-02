Esporte Taffarel anuncia retorno à Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Tetracampeão volta ao cargo de preparador de goleiros. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A história de Taffarel com a Seleção Brasileira ainda não chegou ao fim. Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, o tetracampeão do mundo em 1994 aceitou prontamente o convite de Dorival Júnior para voltar a exercer a função de preparador de goleiros e é mais uma cara nova na comissão técnica do Brasil visando a Copa do Mundo de 2026.

O ex-jogador de 57 anos se disse orgulhoso pelo convite. Taffarel exerceu a função entre 2014 e 2022, mas deixou a condição de preparador fixo com a saída de Tite após o Mundial do Catar. No ano passado, o ex-goleiro do Inter até teve uma passagem pontual na data Fifa de junho, quando o Brasil venceu Guiné e perdeu para Senegal em amistosos na Europa.

Com o retorno, Taffarel assume o posto que foi de Marquinhos na passagem Fernando Diniz, com o companheiro voltando ao posto de seu auxiliar. O tetracampeão é preparador de goleiros também do Liverpool, onde trabalha com Alisson.

Herói do Tetra

Convocado pela primeira vez para a Seleção em 1987, Claudio André Taffarel soma 123 jogos pela Seleção Brasileira como atleta. Foi titular, aliás, em 18 jogos de Copas do Mundo: quatro em 1990 até a eliminação para a Argentina nas oitavas de final, sete na campanha do Tetra em 1994 e outros sete no vice-campeonato de 1998. Além disso, também foi o camisa 1 na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Seul, na Coreia do Sul, em 1988.

Sua carreira como preparador de goleiros, entretanto, ainda não rendeu um título mundial pela Seleção. Após assumir o cargo em setembro de 2014, aceitando convite de Dunga, o gaúcho de Santa Rosa permaneceu com Tite até 2022. Neste período, Alisson foi titular nas Copas de 2018 e 2022, tendo Ederson como reserva. Além deles, participou das convocações de Cássio e de Weverton para 18 e 22, respectivamente. Em ambos os Mundiais, o Brasil saiu nas quartas-de-final.

Comissão técnica

A CBF segue buscando nomes para compor os novos quadros da entidade. Muricy Ramalho recusou a consulta para se juntar a Dorival na seleção, enquanto Rodrigo Caetano é um dos cotados para virar diretor de seleções.

Agora, são oito profissionais confirmados na nova comissão técnica: Dorival Júnior, Lucas Silvestre e Pedro Sotero (auxiliares), Celso Rezende (preparador físico), Taffarel (preparador de goleiros), Marquinhos (auxiliar da preparação de goleiros), Thomas Koerich (analista de desempenho) e Guilherme Passos (fisiologista). O departamento médico segue sob a gestão de Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG.

A expectativa é de que novos nomes sejam convidados para fazer parte da comissão nas próximas semanas, mas os movimentos só vão acontecer depois da definição do novo coordenador de seleções. Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, é o nome escolhido e está em negociações com Ednaldo Rodrigues.

