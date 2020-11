Celebridades Taís Araújo aprende a montar e usar turbantes: “Ninguém me segura”

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Atriz postou fotos com acessórios no Instagram nesta terça-feira (10), usando adereço e máscara facial Foto: Reprodução/Instagram Atriz postou fotos com acessórios no Instagram nesta terça-feira (10), usando adereço e máscara facial. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Taís Araújo vai adotar o uso de turbantes. A atriz, casada com Lázaro Ramos, contou a novidade em uma série de fotos aprendendo a usar o acessório em seu Instagram, nesta terça-feira (10).

“Agora que estou aprendendo a montar e usar turbantes meus amores, ninguém me segura”, avisou a Taís, que teve sua aula com a profissional Andreia Brasis. “Obrigada por compartilhar comigo a sua sabedoria na arte dos turbantes e principalmente obrigada pela paciência. Em breve mais um daqueles tutoriais, só que ensinando coisas, ok? Ou não, também o que vale é a diversão!”, brincou a atriz.

“P.S: Dá pra ver que estamos sorrindo de máscara?”, quis saber Taís.

