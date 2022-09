Inter Taison e David perdem espaço no Inter

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

David custou quase R$ 11 milhões do Fortaleza e Taison não é titular faz quase dois meses. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

No Inter alguns jogadores estão sendo usados com muita frequência, mas outros não. Dois atletas em específicos não têm sido escolhidos pelo técnico Mano Menezes: David e Taison. O primeiro é a contratação mais cara da temporada. Já Taison, que é considerado líder no vestiários, está no banco de reservas.

David quando saiu do Fortaleza, o Inter pagou R$ 10,8 milhões. Dentro de campo, o jogador ainda não correspondeu ao investimento e tem apenas dois gols marcados em 34 jogos. Taison conviveu com problemas físicos desde sua volta ao Inter, mas está disponível para atuar no momento.

Temporada de David no Inter

34 jogos (22 como titular)

2 gols

2 assistências

Temporada de Taison no Inter

26 jogos (15 como titular)

4 gols

4 assistências

O colorado é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, mesmo número do Corinthians (SP), que fica na frente por ter uma vitória a mais. O Inter joga neste sábado (10), às 16h30min, contra o Cuiabá (MT), no Beira-Rio, em Porto Alegre, para se manter no G-4.

