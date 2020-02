Mundo Taiwan confirma primeira morte provocada pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Caso é o quinto contabilizado fora da China. Foto: Reprodução Caso é o quinto contabilizado fora da China. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Taiwan teve sua primeira morte provocada pelo coronavírus confirmada neste domingo (16). A vítima, um taxista de 61 anos de idade, era portador de diabetes e hepatite B. Este é o quinto caso de morte contabilizado fora da China.

A ilha possui hoje 20 casos confirmados de infecção pelo vírus. Segundo o ministro da Saúde e Bem-Estar, Chen Shih-chung, o taxista morto não tinha ido ao exterior recentemente, mas costumava transportar clientes vindos de Hong Kong, Macau e da China continental. Um familiar seu também está contaminado.

Estes são os dois primeiros casos de transmissão local em Taiwan, afirmou o ministro. “Até agora, não fomos capazes de determinar um histórico de contato, então estamos investigando ativamente na esperança de descobrir a fonte da contração”, disse Chen.

Na próxima segunda (17), a ilha começará a testar todos os pacientes que apresentarem sintomas associados ao coronavírus que tenham viajado para o exterior recentemente.

A entrada de visitantes chineses e estrangeiros com passagem recente pela China está proibida, e voos para o país vizinho foram suspensos. Muitas escolas em Taiwan estenderam suas férias até o final de fevereiro para tentar conter a propagação do vírus.

A Organização Mundial da Saúde trabalha com as autoridades chinesas e especialistas do mundo todo para saber mais sobre esse vírus, como ele afeta as pessoas, como deve ser o tratamento e o que os países podem fazer para responder a essa crise.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário