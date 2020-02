Estão contabilizadas no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados, coletados nos 26 Estados e no Distrito Federal, fazem parte do Monitor da Violência e foram divulgados pelo site G1.

No último trimestre, porém, a queda não foi tão acentuada quanto no restante do ano: 11,8%. Nove Estados, inclusive, registraram uma alta no número de assassinatos de outubro a dezembro.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho conjunto das forças de segurança federais, estaduais e municipais contribuiu para a redução nos índices de criminalidade nos últimos anos.