Domingo, 14 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil “Talento e incansável criatividade”, diz Lula sobre Hermeto Pascoal, morto aos 89 anos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Entre o final de julho e meados de agosto, Hermeto, conhecido como "o bruxo" da música instrumental, fez uma série de nove shows na Europa, entre sete países

Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou neste domingo (14) sobre a morte do músico multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal aos 89 anos. O hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde ele estava internado, informou, em nota, que a morte aconteceu às 20h22, “em decorrência de falência múltipla dos órgãos.”

“O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo”, publicou o perfil de Lula no X, antigo Twitter.

“Hermeto sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar. Por isso, convido os brasileiros a celebrarem sua história e sua música. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram inspirados por sua arte. O Brasil se despede com gratidão deste grande artista”, acrescentou o presidente.

Considerado pelo americano Miles Davis (1926-1991) “o músico mais impressionante do mundo”, Hermeto — três vezes vencedor do Grammy Latino — provou a viabilidade de se fazer música de alta elaboração rítmica, melódica e harmônica com panelas, chaleiras, regador, brinquedos infantis e até animais. Autodidata e intuitivo, ele entrou na música aos 10 anos, quando aprendeu acordeom com o irmão, mas só começou a escrever partituras depois dos 41 anos. Hermeto morava em Bangu, na Zona Oeste carioca.

Entre o final de julho e meados de agosto, Hermeto, conhecido como “o bruxo” da música instrumental, fez uma série de nove shows na Europa, entre sete países. Em solo brasileiro, sua última apresentação foi em junho, no Circo Voador, a poucos dias de completar 89 anos. Na ocasião, a casa no bairro carioca da Lapa se transformou em uma enorme festa de aniversário. Antes deste show, o alagoano falou ao GLOBO sobre o fôlego de vida que a música representava para ele:

“Quando subo no palco, não tenho idade. O corpo pode ser de 88 anos, mas a alma vira menino de novo. A música é a vida. Se estou respirando, já estou fazendo som. Quando tomo água, também. Até o silêncio tem ritmo. Para mim, música é brincadeira de criança: tudo junto, sem fronteira”. (Com informações de O Globo) 

