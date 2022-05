Mundo Talibã anuncia que mulheres serão obrigadas a cobrir rostos em público

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

A cobertura facial ideal é a burca azul, que era obrigatória para as mulheres em público entre 1996 e 2001. (Crédito: Reprodução)

O Talibã anunciou que as mulheres afegãs deverão cobrir seus rostos, de acordo com um decreto do líder supremo do grupo, uma escalada nas crescentes restrições às mulheres, o que está provocando uma reação da comunidade internacional e de muitos afegãos.

Um porta-voz do Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício leu o decreto do líder supremo do grupo, Hibatullah Akhundzada, em uma coletiva de imprensa em Cabul, dizendo que o pai de uma mulher ou um parente masculino mais próximo seria visitado e eventualmente preso ou demitido de seu emprego no governo se ela não cobrisse o rosto fora de casa.

Ele acrescentou que a cobertura facial ideal era a burca azul, que se tornou um símbolo global do regime linha-dura anterior do Talibã de 1996 a 2001.

A maioria das mulheres no Afeganistão usa lenços na cabeça por motivos religiosos, mas muitas em áreas urbanas como Cabul não cobrem o rosto.

O grupo enfrentou uma intensa reação, liderada por governos ocidentais, mas acompanhado por alguns estudiosos religiosos e países islâmicos, por suas crescentes limitações aos direitos das mulheres.

Uma reviravolta em março, na qual o grupo fechou escolas de ensino médio para meninas na manhã em que deveriam abrir, provocou a ira da comunidade internacional e levou os Estados Unidos a cancelar reuniões planejadas para aliviar a crise financeira do país.

Washington e outras nações cortaram a ajuda ao desenvolvimento e aplicaram sanções severas ao sistema bancário afegão desde que o Talibã assumiu o poder em agosto de 2021, levando o país à ruína econômica.

O Talibã disse que mudou desde a última vez em que esteve no poder, quando proibiu a educação de meninas e obrigou mulheres a sair de casa acompanhadas de um parente do sexo masculino e com o rosto coberto.

No entanto, nos últimos meses, o governo aumentou suas restrições às mulheres, incluindo regras que limitam suas viagens sem um acompanhante masculino e proíbem homens e mulheres de visitar os parques ao mesmo tempo.

Promessas não cumpridas

De volta ao poder em meados de agosto, ao retomá-lo após duas décadas de ocupação dos Estados Unidos, o Talibã prometeu estabelecer um regime mais tolerante e flexível.

Rapidamente, no entanto, o grupo fundamentalista tomou medidas contra as mulheres, excluindo-as de empregos públicos e também proibindo que elas viajassem sozinhas, liberdades que conquistaram nos últimos 20 anos, mas que foram desaparecendo desde o ano passado.

Em março, após meses prometendo permitir a educação para meninas, o Talibã proibiu que elas voltassem ao ensino médio.

Essa mudança, justificada pelo grupo com o argumento de que a educação das meninas deveria ser feita em conformidade com a sharia, gerou forte repúdio da comunidade internacional.

O Talibã também impôs a separação entre homens e mulheres nos parques públicos de Cabul, com dias de visita determinados para cada sexo.

Em março, o grupo ordenou às companhias aéreas no Afeganistão que impedissem as mulheres de voar a menos que estivessem acompanhadas por um parente homem. Dias depois, oficiais do Talibã em Herat, a cidade mais progressista do Afeganistão, pediram a instrutores de autoescola que não emitissem licenças para mulheres, que tradicionalmente dirigem nas grandes cidades do país.

Após a chegada do Talibã, as mulheres queriam preservar seus direitos manifestando-se em Cabul e outras grandes cidades. Mas seus protestos foram violentamente reprimidos e muitas afegãs foram detidas por semanas.

