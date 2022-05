Porto Alegre Refúgio do Lago da Redenção será aberto ao público no dia 19

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Espaço tem cinco operações de comida: pizzaria, carnes e burguers, açaí e comida natural, gelateria e cafeteria, além de um bar. (Foto: Divulgação/PMPA)

O complexo gastronômico do Parque Farroupilha (Redenção) será aberto ao público no dia 19 de maio. No final da tarde do dia anterior, ocorre a solenidade de inauguração para convidados, que contará com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo, Germano Bremm.

O espaço conta com cinco operações de comida: pizzaria, carnes e burguers, açaí e comida natural, gelateria e cafeteria, além de um bar para venda de bebidas.

No final de novembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo assinou a ordem de início para as obras no espaço, localizado entre o espelho d’água e o laguinho do parque. A empresa IoPark foi a vencedora do processo licitatório para uso comercial da área e o denominou como Refúgio do Lago.

O refúgio compreende uma área de 750 metros quadrados, com capacidade para cerca de 300 pessoas sentadas, e conta com mesas ao ar livre, palco para apresentações, espaço pet e estacionamento para bicicletas. Acima dos contêineres onde funcionarão as atividades gastronômicas há um mezanino que contará com mesas e guarda-sóis. O local funcionará diariamente das 10h às 22h.

“Estamos recebendo em regime de soft opening para que nesta pré-abertura possamos testar todas as nossas opções gastronômicas e atender com a maior qualidade possível ao público a partir do dia 19. No refúgio, as pessoas poderão almoçar, fazer um lanche ou happy hour e também trabalhar em contato direto com a natureza da Redenção”, explica o sócio da IoPark, Pedro Santarem, ao destacar que a intenção é que o espaço abrace o parque mais tradicional da cidade.

