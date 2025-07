Política Tarcísio de Freitas tentou convencer o Supremo a autorizar viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar com Trump

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

O argumento do governador paulista era o de que o ex-presidente teria capacidade de negociar com o norte-americano. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), telefonou para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com uma proposta considerada surpreendente — e esdrúxula: ele sugeriu que a corte autorizasse Jair Bolsonaro (PL) a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump.

O argumento do governador paulista era o de que o ex-presidente teria capacidade de negociar com o norte-americano uma pacificação com o Brasil, arrancando dele a diminuição da sobretaxa de 50% aplicada ao país.

Seria ao mesmo tempo um sinal de boa vontade do STF com ele.

Magistrados consideraram a ideia totalmente fora de propósito. Bolsonaro teve o passaporte apreendido e está impedido de viajar para fora do país. Ministros enxergam risco inclusive de que ele fuja, obtendo asilo político de Trump para escapar da prisão no Brasil.

Além disso, o tribunal entende que deve haver um respeito às instituições que têm a missão de negociar com outros países: a Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores.

Bolsonaro é ex-presidente e não tem, portanto, mandato para qualquer negociação.

A assessoria do governador não respondeu a pedido da coluna para ouvir Tarcísio sobre o assunto. O governador está sob intensa pressão de setores econômicos paulistas que serão prejudicados com o tarifaço de Trump.

De acordo com interlocutores de Bolsonaro, a ideia era costurar um acordo para que Bolsonaro viajasse aos EUA junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para que eles discutissem a aprovação, pelo Congresso, de uma anistia ao ex-presidente.

Ambos não participaram das tratativas, e seriam consultados posteriormente.

Em carta dirigida a Lula, o presidente norte-americano afirmou que estaria impondo a sobretaxa, entre outras razões, porque Bolsonaro estaria sofrendo uma caça às bruxas no Brasil.

Disse também que o julgamento dele pelo STF por tentativa de golpe de estado é uma “vergonha internacional”.

A carta pegou o governo Lula de surpresa, e foi devolvida.

O presidente afirmou, em entrevistas, que tentará dialogar com Trump, mas que se até agosto a questão não for resolvida e as sobretaxas passarem a valer, o Brasil responderá sobretaxando também produtos dos EUA. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

