Política Tarcísio de Freitas volta a rejeitar disputa pela Presidência e afirma que seu candidato em 2026 é Bolsonaro

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Afirmação foi feita após a divulgação de que, nos bastidores, ele tem dito que aceitaria disputar a Presidência. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o seu candidato à Presidência da República em 2026 é o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL). “Foi a pessoa que me abriu as portas”, disse o republicano em um vídeo compartilhado nas redes sociais após a divulgação de que, nos bastidores, ele tem dito que aceitaria disputar a Presidência.

Em outra frente, nessa terça-feira (18), o procurador-geral da República Paulo Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas no inquérito do golpe. Após analisar detidamente durante três meses as provas reunidas pela Polícia Federal (PF), que indiciou o ex-presidente, Gonet concluiu que Bolsonaro não apenas tinha conhecimento do plano golpista como liderou as articulações para dar um golpe de Estado.

Tarcísio compartilhou um trecho de uma entrevista à Revista Oeste em que exalta sua relação com o ex-presidente e questiona os motivos que levaram Bolsonaro à inelegibilidade.

“Eu tenho uma admiração e uma amizade profunda com o presidente Bolsonaro. Foi a pessoa que me abriu as portas. Bolsonaro é o detentor do capital político, então a direita tá com Bolsonaro. É o grande líder da direita né, é a grande referência, construiu esse capital”, afirmou Tarcísio.

Segundo o governador paulista, ele tem interesse em se manter na gestão estadual e torce para que o ex-presidente possa retornar a Brasília. “O que que me daria conforto hoje? A gente tem um projeto muito bacana para São Paulo […] Então, eu ficaria muito feliz de estar trabalhando aqui em São Paulo por essa continuidade. E uma coisa que me ajudaria muito, ter o Bolsonaro lá de novo em Brasília porque seria outra coisa”, disse o republicano.

Nos bastidores, como publicado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Tarcísio teria admitido em uma conversa em Nova York que deve ser o candidato à presidência no próximo pleito. Tarcísio nega.

Com Bolsonaro inelegível, o nome do chefe do Executivo estadual é ventilado como um dos possíveis substitutos da direita. Um levantamento divulgado nessa terça-feira, 18, pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026 mostrou empate técnico entre Tarcísio e Lula em um eventual segundo turno. Caso a disputa fosse entre Bolsonaro e o petista, Lula perderia. O levantamento foi contratado pelo PL.

Apesar de estar presente entre as intenções de votos dos eleitores, Bolsonaro está inelegível até 2030. No vídeo publicado, Tarcísio questiona o processo. “Os motivos que afastaram Bolsonaro do cenário político, da inelegibilidade, são absolutamente patéticos, não tem nada importante, não tem. Procuraram questões muito simplórias e sem sentido para afastar uma grande liderança do jogo democrático”, disse o governador.

Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral após ser condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão da reunião em que atacou as urnas eletrônicas diante de diplomatas. Desde então, parlamentares e aliados do ex-presidente têm se movimentado para reduzir o prazo de inelegibilidade, abrindo espaço para uma possível candidatura. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/tarcisio-de-freitas-volta-a-rejeitar-disputa-pela-presidencia-e-afirma-que-seu-candidato-em-2026-e-bolsonaro/

Tarcísio de Freitas volta a rejeitar disputa pela Presidência e afirma que seu candidato em 2026 é Bolsonaro

2025-02-18