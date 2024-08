Brasil Tarcísio diz que duas pessoas foram presas suspeitas por incêndio criminoso em São Paulo

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Há 46 municípios paulistas em alerta máximo para ocorrências com fogo e 21 cidades com focos ativos de incêndio. Foto: Reprodução

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comunicou que duas pessoas foram presas por suspeitas de incêndio criminoso em cidades do interior do Estado. De acordo com Tarcísio, uma pessoa foi presa no sábado (24), em São José do Rio Preto. Já neste domingo (25), a segunda prisão foi efetuada em Batatais, ambas no interior paulista.

Também neste domingo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou aviões, por meio do Ministério da Defesa, para ajudar no combate ao fogo que assola o Estado de São Paulo nos últimos dias. A informação foi dada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Marina conversou com o governador Tarcísio na noite deste sábado para prestar solidariedade e se colocou à disposição para “enfrentarmos conjuntamente essa situação, intensificada pelos fortes ventos e pela seca”. A ministra também disse que é “importantíssimo” Tarcísio criar uma sala de situação e mobilizar todos os recursos estaduais. “Em mais uma emergência climática enfrentada pelo País, o momento novamente requer solidariedade, concentração e preparo para responder adequadamente aos seus impactos”, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

Ainda na manhã de sábado, o governador se reuniu no posto avançado para atuação emergencial contra os incêndios, em Ribeirão Preto. O espaço, segundo ele, funcionará de forma integrada ao gabinete de crise montado no Centro de Gerenciamento de Emergências, na capital, onde as autoridades estão monitorando os focos em tempo real por meio de satélite.

Há 46 municípios em alerta máximo para ocorrências com fogo e 21 cidades com focos ativos de incêndio, segundo o governo de São Paulo, e 7 mil profissionais e voluntários atuando no combate ao fogo e orientação à população.

No sábado, Tarcísio realizou um sobrevoo nas áreas com grandes queimadas no interior do Estado, um dia depois do governo paulista criar um gabinete de crise por conta dos incêndios florestais. As queimadas têm gerado milhares de animais mortos e muita fumaça, fazendo com que rodovias fiquem interditadas. Há casos de interdições totais e parciais, que impactam o tráfego em várias regiões. O governo pede que motoristas redobrem a atenção em todas as rodovias.

As queimadas emitem uma fumaça densa e tóxica que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, que podem causar problemas no sistema respiratório e desordens cardiovasculares.

