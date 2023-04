Rio Grande do Sul Tarifa básica dos pedágios no Rio Grande do Sul será reajustada nesta sexta-feira

Nova tarifa básica de R$ 5,80 entra em vigor a partir da 0h, na madrugada de quinta para sexta-feira

A partir da 0h desta sexta-feira (07), entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio em todas as praças da concessão da CCR ViaSul, no Rio Grande do Sul.

O reajuste anual é previsto em contrato de concessão e será de 11,5%, com base no IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) mais o fator de reajuste devido à Covid, que não foi aplicado na correção anterior. A alteração será praticada em todas as sete praças ao longo das quatro rodovias administradas pela Concessionária. Dessa forma, o valor passará de R$ 5,20 para R$ 5,80.

Na BR-386, são 4 praças localizadas em Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff. Na BR-290 (Freeway), são 2 praças, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. Já na BR-101, a praça fica localizada em Três Cachoeiras.

Iniciado em 15 de fevereiro de 2019, o Programa de Concessão de Rodovias Federais no Rio Grande do Sul, administrado pela CCR ViaSul, conta com 14 bases de atendimento ao longo das rodovias compostas por uma equipe de mais de 250 profissionais atuando 24 horas por dia, todos os dias.

Ainda, a Concessionária vem trabalhando na duplicação e na implantação das faixas adicionais na BR-386, além de já ter concluído a instalação de 10 novas passarelas na BR-101, entre outras obras de infraestrutura que promovem a segurança dos motoristas e a fluidez do tráfego.

O reajuste foi autorizado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (04).

