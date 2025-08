Economia Tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros entra em vigor

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Trump afirmou que o Brasil realizou ações que “prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão" Foto: Divulgação/Casa Banca Trump afirmou que o Brasil realizou ações que “prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão". (Foto: Divulgação/Casa Banca) Foto: Divulgação/Casa Banca

Entrou em vigor nesta quarta-feira (6) a tarifa de importação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Um decreto assinado pelo presidente Donald Trump impôs uma tarifa adicional de 40% sobre as mercadorias do Brasil, elevando o total para 50%. A medida, no entanto, prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos.

Segundo a Casa Branca, o tarifaço foi adotado em resposta a ações do governo brasileiro que representariam uma “ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos”.

Trump afirmou que o Brasil realizou ações que “prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos”, além de afetar a política externa e a economia do país.

Ele também citou “perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando essas ações como “graves abusos de direitos humanos” e um enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi citado como responsável por “ameaçar, perseguir e intimidar milhares de seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do STF”.

“Quando empresas americanas se recusaram a cumprir essas ordens, ele impôs multas substanciais, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais no Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um caso, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil para forçar o cumprimento”, afirmou a Casa Branca em um comunicado.

