Economia Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o tarifaço afetará somente 4% das exportações brasileiras

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Haddad, no entanto, ponderou que a situação requer cuidados e muita atenção Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Haddad, no entanto, ponderou que a situação requer cuidados e muita atenção. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros afetará somente 4% das exportações do Brasil, mas que, desse total, 2% terão destinos alternativos. A medida entrou em vigor nesta quarta (6).

Haddad ressaltou que as exportações para os Estados Unidos já representaram 25% do que o Brasil enviava ao exterior, destacando, no entanto, que “graças à política do governo Lula, ainda em 2003, de abrir os mercados para os produtos brasileiros, elas representam agora 12%. Desses 12%, 4% são afetadas pelo tarifaço”.

“E dos 4%, mais de 2% terão, naturalmente, outra destinação porque são commodities com preço internacional que vão encontrar o seu destino no curto ou no médio prazo”, acrescentou. As declarações foram dadas na terça-feira (5), durante a 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, em Brasília.

Haddad, no entanto, ponderou que a situação requer cuidados e muita atenção. “Mas estamos atentos. Não é porque 2% ou 1,5% das exportações serão afetadas que nós vamos baixar a guarda. Nós sabemos que há, nesse 1,5%, setores muito vulneráveis. Setores que geram muito emprego, como é o caso da fruticultura. Setores que exigem da nossa parte uma atenção especial, que vai ser dada”, complementou.

Ele explicou que a preocupação do governo federal é garantir que as pessoas “comam, trabalhem, invistam”. “Vamos socorrer essas famílias prejudicadas com uma agressão que já foi chamada de injusta, de indevida e de não condizente com os 200 anos de relação fraterna que nos ligam ao povo dos Estados Unidos”, afirmou o ministro.

2025-08-06