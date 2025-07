Política Tarifas de 50% podem gerar imposto de 9 milhões de dólares em cada avião vendido pela Embraer

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Silvio Costa Filho, manifestou preocupação sobre os possíveis impactos no setor da aviação nacional. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Em resposta ao anúncio de aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros para até 50%, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, manifestou preocupação sobre os possíveis impactos no setor da aviação nacional, especialmente para a Embraer.

Costa Filho destacou que, caso mantida a sobretaxa de 50%, cada aeronave Embraer exportada aos EUA pode sofrer impacto de cerca de US$ 9 milhões, prejudicando diretamente os acordos já firmados.

O tarifaço foi anunciado na última quarta-feira (9) pelo presidente norte-americano, Donald Trump, com previsão para entrar em vigor em 1º de agosto. Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump citou Jair Bolsonaro (PL) e disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

“O setor que tem me preocupado é o setor da aviação. O Brasil tem a Embraer, que tem aí um conjunto de vendas para o mercado americano, e se essa tarifa vigorar, significa um impacto de quase 9 milhões de dólares por avião. […] a gente tem conversado dentro do governo para pensar em medidas emergenciais para preservar, sobretudo, o setor da aviação brasileira, preservando a indústria local”, afirmou

Desde o anúncio feito por Donald Trump, as ações da Embraer estão em queda na Bolsa de Valores. A empresa é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, e os Estados Unidos são responsáveis por 60% das exportações de aeronaves brasileiras.

Além disso, 24% da receita da empresa vêm do mercado norte-americano. Segundo o balanço do primeiro trimestre, a Embraer tem 181 aviões comerciais já encomendados para entregar a seis companhias aéreas dos Estados Unidos: American Airlines, Republic Airlines, Horizon Air, Azorra, AirCastle e SkyWest.

Fora esses números, ainda há 60 aviões encomendados pela SkyWest durante o Paris Air Show, em junho, em um contrato avaliado em US$ 3,6 bilhões.

O ministro Silvio Costa Filho disse que tem conversado com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, buscando soluções para caso as tarifas sejam impostas.

“Eu lamento profundamente. Eu lamento como cidadão brasileiro, porque é muito ruim para a economia brasileira. A gente espera, caso esse tarifaço seja mantido, uma perda de crescimento. Do PIB, da ordem de 0,3% a 0,4%. Por isso que é preciso que a gente busque alternativas e construa uma solução de preservar essas exportações. E além disso, a gente está reunido diariamente com os setores, mas o setor que tem me preocupado é o setor da aviação”, declarou.

Impacto

Em nota oficial, a Embraer declarou que está analisando os efeitos da tarifa e que o tarifaço será debatido internamente pela empresa em uma conferência que será realizada no início de agosto.

“A Embraer informa que está avaliando os possíveis impactos em seus negócios da possibilidade de aumento de tarifa anunciada ontem pelo governo americano sobre os produtos brasileiros, caso o decreto se aplique à indústria de aviação no Brasil. Tais impactos serão abordados em nossa próxima conferência de resultados do segundo trimestre, no dia 5 de agosto”, disse a Embraer em nota.

Ainda segundo a Embraer, a empresa “está trabalhando com as autoridades competentes visando reestabelecer a alíquota zero dos impostos de importação para o setor aeronáutico”.

