Política PT pede a prisão de Eduardo Bolsonaro por traição à Pátria

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado como principal articulador da taxação dos EUA em produtos brasileiros. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara, pediu nessa sexta-feira (11), ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por traição à pátria, golpe continuado e sabotagem econômica.

O pedido ocorre dois dias após os EUA anunciarem tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil, com Trump citando diretamente a família Bolsonaro em carta. A taxação foi comemorada pelo próprio Eduardo nas redes e o PT atribui a sanção à articulação do deputado licenciado contra o Brasil.

“O parlamentar licenciado articulou sanções econômicas contra o Brasil junto a congressistas norte-americanos, entregando ofícios que resultaram em pressões diplomáticas e na ameaça — já concretizada — de sanções comerciais”, diz a nota, assinada por Lindbergh.

Em maio deste ano, o petista já havia encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação criminal contra Eduardo Bolsonaro, que, desde a posse de Trump, está em solo estadunidense e diz com frequência que está se dedicando “integralmente” a buscar as “devidas sanções aos violadores de direitos humanos” e também a “resgatar liberdades perdidas” no Brasil.

Após análise da peça, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, formulou pedido de instauração de inquérito a Alexandre de Moraes, que acolheu integralmente os argumentos, determinou a abertura do Inquérito 4995/DF e ordenou diligências imediatas.

“Nesta sexta-feira, protocolei nova petição no STF requerendo o aditamento da representação com a inclusão de novos elementos probatórios”, diz Lindbergh. “Eduardo Bolsonaro usa a imunidade parlamentar como escudo para a sabotagem contra os interesses nacionais”.

O pedido do PT requer a ampliação do objeto da investigação para abranger seis crimes gravíssimos, entre eles:

* Coação no curso do processo (art. 344 do CP);

* Obstrução de justiça (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13);

* Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP);

* Atentado à soberania nacional (art. 359-I do CP).

* Associação criminosa (art. 288 do CP).

“A atuação de Eduardo Bolsonaro é absolutamente incompatível com o mandato parlamentar, razão pela qual também apresentei, com o PT, representação pela cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados”, reforçou Lindbergh, que também pediu o cancelamento do passaporte diplomático de Eduardo. (Com informações do portal Terra)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pt-pede-a-prisao-de-eduardo-bolsonaro-por-traicao-a-patria/

PT pede a prisão de Eduardo Bolsonaro por traição à Pátria

2025-07-11