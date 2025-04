Economia Tarifas sobre automóveis entram em vigor, aumentando a pressão sobre os preços de carros novos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente Donald Trump disse que a política impulsionaria investimentos e empregos nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As tarifas sobre veículos importados entraram em vigor nessa quinta-feira (3), uma política que o presidente Donald Trump disse que impulsionaria investimentos e empregos nos Estados Unidos, mas que, segundo analistas, elevará os preços dos carros novos em milhares de dólares.

A taxa de 25% se aplica a todos os carros montados fora dos Estados Unidos. A partir de 3 de maio, a tarifa também será aplicada a peças automotivas importadas, o que aumentará o custo dos carros montados domesticamente, além dos custos de reparos automotivos.

Haverá uma isenção parcial para carros fabricados no México ou no Canadá que atendam aos termos dos acordos de livre comércio com esses países. As montadoras não precisarão pagar tarifas sobre peças como motores, transmissões ou baterias fabricadas nos Estados Unidos e posteriormente instaladas em veículos em fábricas mexicanas ou canadenses.

Essa disposição reduzirá o impacto em veículos como o Chevrolet Equinox elétrico, que é montado no México, mas inclui um pacote de baterias e outros componentes fabricados nos Estados Unidos. A General Motors pagará a tarifa apenas sobre a parte do carro produzida no exterior.

Ao mesmo tempo, a tarifa sobre peças aumentará o custo dos carros fabricados em Michigan, Tennessee, Ohio e outros estados. Isso ocorre porque a maioria dos veículos produzidos nas fábricas dos EUA contém componentes fabricados no exterior, muitas vezes representando mais da metade do custo do veículo.

Cerca de 90% do valor de alguns carros da Mercedes-Benz fabricados no Alabama, por exemplo, vem de motores e transmissões importados da Europa, de acordo com dados compilados pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA).

O impacto das tarifas variará amplamente entre os diferentes veículos. Carros como o Tesla Model Y, fabricado no Texas e na Califórnia, ou o Honda Passport, fabricado no Alabama, possuem uma alta porcentagem de peças produzidas nos EUA e, portanto, pagarão tarifas mais baixas.

As tarifas serão mais altas para carros fabricados no exterior, como o Toyota Prius, produzido no Japão, ou os carros esportivos da Porsche, fabricados na Alemanha.

Mesmo quem não compra carros novos será afetado pelas tarifas, pois pagará mais por peças como pneus, pastilhas de freio e filtros de óleo.

Michael Holmes, codiretor executivo da Virginia Tire and Auto, uma rede de oficinas de reparo e manutenção de veículos, disse que ele e seus fornecedores inicialmente tentarão absorver a maior parte do aumento de custos.

“Isso não é sustentável”, disse Holmes. “É um pensamento fantasioso acreditar que as empresas não repassarão esse custo.”

Segundo analistas, as tarifas sobre automóveis também podem elevar os preços dos carros usados ao longo do tempo, aumentando a demanda por esses veículos à medida que os novos se tornem inacessíveis para muitos compradores. Os prêmios de seguro também podem subir, já que os reparos ficarão mais caros. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/tarifas-sobre-automoveis-entram-em-vigor-aumentando-a-pressao-sobre-os-precos-de-carros-novos-nos-estados-unidos/

Tarifas sobre automóveis entram em vigor, aumentando a pressão sobre os preços de carros novos nos Estados Unidos

2025-04-03