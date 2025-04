Economia Programa de empréstimo consignado privado ultrapassa R$ 3 bilhões em operações no Brasil

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Já foram firmados mais de 500 mil contratos Foto: Agência Brasil Já foram firmados mais de 500 mil contratos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O programa de empréstimo consignado privado do governo federal já movimentou mais de R$ 3,1 bilhões em duas semanas de operação. De acordo com dados do Dataprev, cerca de 500 mil trabalhadores contrataram crédito por meio da iniciativa Crédito do Trabalhador.

No período, foram firmados 501.301 contratos, com um valor médio de empréstimo de R$ 6.284,45 por trabalhador. Segundo o governo federal, os profissionais vão demorar cerca de 18 meses para quitar o empréstimo.

As parcelas têm um valor médio de R$ 350,11. O Crédito do Trabalhador estabelece uma trava para evitar que o trabalhador comprometa mais de 35% de sua renda com as parcelas mensais do empréstimo.

Para conceder crédito por meio do programa, os bancos avaliam o tempo de trabalho, o salário e as garantias oferecidas pelo solicitante. O beneficiário pode optar por oferecer até 10% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia ou 100% da multa rescisória. O trabalhador também tem a opção de não apresentar garantias.

O Crédito do Trabalhador está disponível por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, todas as instituições financeiras poderão oferecer a linha de crédito por meio de suas plataformas digitais.

