Celebridades Tatá Werneck fala de planos para segundo filho e confessa: “Não sei se biológico”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz (foto) e marido são pais de Clara Maria, que nasceu em outubro do ano passado Foto: Divulgação Atriz (foto) e marido são pais de Clara Maria, que nasceu em outubro do ano passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Tatá Werneck participou de um bate-papo no canal de Thais Fersoza e abriu seu coração sobre os planos de ter um novo filho com o marido, Rafael Vitti.

“Eu quero ter outro filho, não sei se biológico, sei quero adotar também, quero ser mãe novamente. Porque acho muito importante, tenho um irmão e sei o quanto ele é importante para mim. Acho que quando você tem um irmão, já nasce com uma noção de compartilhar as coisas. Quero ter mais filho”, afirmou.

Os dois são pais de Clara Maria, que nasceu em outubro do ano passado. Com a filha ainda pequena e a chegada da pandemia do novo coronavírus, Tatá confessou ter passado por dificuldades em relação à maternidade.

“Eu fiquei bem doida… Eu não achei que fosse ter depressão pós-parto, nem sei se tive porque não tive tempo de ir a médico porque entrou na quarentena, mas fiquei com muito medo quando ela nasceu. Fiquei super protetora com ela, colocava os dois dedos no nariz dela para ver se ela estava respirando de noite. E aí quando entrou a pandemia fiquei com muito mais medo… Isso foi me deixando muito ansiosa… Não fiquei deprimida de triste, mas fiquei fóbica, com medo de tudo. Muita angústia de imaginar que não posso protegê-la nesse momento”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades